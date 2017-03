Advarsel efter comeback til legendarisk Nokia 3310: Derfor kan telefonen blive en stor udfordring

Den finske virksomhed HMD har overtaget Nokia-brandet og har allerede fået stor opmærksomhed med lanceringen af en ny udgave af den klassiske og meget populære Nokia 3310. Netop den telefon kan dog blive en stor udfordring.

Den nye Nokia 3310 fra HMD.

Den oprindelige Nokia 3310.

Brandet er stadig Nokia, og hovedkvarteret ligger stadig i Espoo i Finland - men det er i dag start-up-virksomheden HMD, der står bag de Nokia-telefoner, der sendes på markedet.Det sker på licens og i et samarbejde med Foxconn.Men selvom det er en ny og helt anden virksomhed, er den hidtil mest omtalte telefon fra HMD noget paradoksalt en remake af den gamle Nokia 3310.Den nye Nokia 3310, der blev lanceret på den netop overståede Mobile World Congress i Barcelona, fik stor opmærksomhed på messen - og også mere end de tre nye HMD-smartphones, Nokia 3, 5 og 6, der har langt flere funktioner og er topmoderne smartphones.Nokia 3310 er da også en gammel kending i mobilverdenen, der nu vender tilbage i en moderne udgave - og stadig indeholder det legendariske Snake-spil.Men netop nostalgien omkring Nokia 3310 kan ende som et problem for HMD, advarer analysefirmaet IHS Markit i en ny analyse."HMD skal jonglere innovation med brand-nostalgi - 3310 risikerer at overskygge alt andet," skriver senior director Ian Fogg fra IHS Markit i analysen "HMD er med de nye telefoner nødt til at balancere to konkurrerende brand-mål. HMD skal appellere til de forbrugere, der husker Nokia-brandet fra dengang, Nokia var den førende producent i de tidligere 2000'ere, mens Nokia også skal etableres som et moderne brand, der er up to date og kendt for innovation.""Lanceringen af den gentænkte Nokia 3310 feature-telefon truer med at overskygge HMD's moderne smartphones. HMD skal undgå, at Nokia-brandet ses udelukkende som et nostalgi-brand," lyder analysen fra IHS Markit.Analysefirmaet forventer da også, at HMD vil komme med en stribe nye smartphones, der vil være premium-produkter og blandt andet fokusere meget på kamera-funktioner, som også var noget af det, det gamle Nokia var kendt for."HMD er ikke det gamle Nokia. Det er en start-up-virksomhed med iværksætter-ambitioner, der har et eksisterende brand, der kan bruges som kickstarter.""Men det gamle Nokia håber ekstremt meget på, at HMD får succes. Hvis det sker, vil Nokia formentlig sikre sig en stor del af ejerskabet eller simpelthen købe HMD," skriver IHS Markit.HMD har foreløbig sikret sig retten til at anvende Nokia-brandet på licens i de næste 10 år.Den oprindelige Nokia 3310, der kom på markedet i år 2000, er solgt i i langt over 100 millioner eksemplarer.Den nye Nokia 3310 har en 2,5 tommer farveskærm, understøtter kun 2G og har en standby-tid på hele 31 dage.Prisen lyder på 49 euro - den danske pris eller lanceringsdato kendes ikke endnu.