Sådan reagerer Apple, Samsung og Microsoft på afsløringen af CIA-overvågning i populære produkter

Verdens største tech-giganter svarer på afsløringerne om, at CIA forsøger at hacke deres produkter.

Annonce:



Annonce:

Tirsdag kunne den kontroversielle organisation Wikileaks offentliggøre tusindvis af dokumenter, der afslører den amerikanske efterretningstjeneste CIA's hackerværktøjer.Værktøjer der angiveligt udnytter sårbarheder i produkter fra tech-giganter som Apple, Google, Samsung og Microsoft.Herunder kan du læse virksomhedernes reaktioner på afsløringerne.Ifølge afsløringerne arbejder CIA målrettet på at udnytte sårbarheder i softwaren på Apples iPhone.Apple har ifølge BBC svaret følgende på anklagerne:"Den teknologi, der i øjeblikket er indbygget i iPhonen, repræsenterer den bedste databeskyttelse, der er tilgængelig for forbrugerne, og vi arbejder konstant på at sikre, at det bliver ved med at være sådan.""Vores produkter og software er designet, så forbrugerne hurtigt kan få adgang til de seneste sikkerhedsopdateringer, og næsten 80 procent af alle vores brugere anvender den seneste udgave af vores styresystem.""Selvom vores indledende analyser indikerer, at mange af de sårbarheder, der er lækket, i dag allerede er rettet i den seneste udgave af iOS, så fortsætter vi arbejdet med hurtigst muligt at adressere enhver sårbarhed, som vi finder.""Vi tilskynder som altid vores kunder til at hente den seneste udgave af iOS for dermed at sikre, at de har de seneste sikkerhedsopdateringer installeret."De lækkede dokumenter indeholder oplysningerne om, at CIA og den britiske efterretningstjeneste via en USB-forbindelse er i stand til at hacke sig ind i Samsungs F8000-smart-tv.Til Computerworld oplyser Samsung , at virksomheden i øjeblikket er i færd med at undersøge sagen og de lækkede dokumenter fra Wikileaks, men datasikkerhed og privatlivets fred er selskabets topprioritering.En lignende udmelding kommer Samsung med til BBC:"Det er vores absolutte top-prioritet at beskytte vores forbrugeres privatliv og sikkerhed. Vi er opmærksomme på den nævnte rapport, og vi undersøger i øjeblikket spørgsmålet."I Wikileaks-afsløringen hævdes det ligeledes, at CIA har udviklet malware, der er målrettet computere med Microsofts styresstem, Windows."Vi er opmærksomme på rapporten, og det er en sag, som vi undersøger," lyder den kortfattede udmelding fra Microsoft ifølge BBC.Det fremgår ligeledes af Wikileaks-afsløringen, at CIA er i stand til at udnytte sårbarheder i Googles Android-styresystem samt i computere, der er udstyret med Linux-baseret software.Men ifølge BBC ønsker Google endnu ikke at kommentere på afsløringerne, og Linux Foundation har heller ikke kommenternet på sagen.