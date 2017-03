Google sadler om med Hangouts: Skal nu være enterprise-software - her er planerne

Google nytænker endnu engang sin besked- og kommunikations-app og retter den nu direkte mod de store virksomheder - så det bliver en konkurrent til Slack.

Det nye Google Hangout skulle ifølge Google få bedre videokonference-evner.

Hvis du har fulgt med i Googles strategi for kommunikations-apps, ved du, at Google er lige så vægelsindet som en teenagepige foran klædeskabet.Først satser Google stort på Hangouts, så glemmer Google Hangouts igen. Så forsøger Google at relancere Hangouts som en do-it-all-kommunikations-app, men skifter så fokus til sin nye mobil-app Allo, som kun få vælger at bruge.Senest kæmper Google med at omdanne sms'er til en direkte konkurrent til iMessage, WhatsApp og Facebook Messenger.Og nu tager Google så fat i Hangouts igen.Ved sin enterprise-orienterede Cloud Next-konference offentliggjorde Google lidt overraskende en helt ny strategi med Hangouts, der nu skal være et virksomhedsbaseret kommunikationsværktøj til grupper eller teams.Hangouts omdannes bogstaveligt talt til en Slack-konkurrent med gruppesamtaler i lukkede eller åbne chatrooms med en dyb Google Drive-integration, der skal distancere Google Hangouts fra Slack og Microsofts kommende Microsoft Teams-tjeneste.Du kan stadig kommunikere en-til-en og vil fungere både online, på Android og i iOS.Har du en permanent gruppechat og åbner et nyt Google tekst-dokument, får alle i gruppen automatisk ejerskab og tilladelse til dokumentet.Som med alt andet hos Google, får det nye Hangouts også en dyb søgefunktion, hvor du kan søge efter både personer, samtaler, grupper og filer.Det bliver også support for tredjeparts-apps og bots, fuldstændig magen til Slack og Microsoft Teams.Hangouts får også en forbedret video-funktion, der skulle sluge mindre af din processorkraft, hvor op imod 30 personer kan deltage.Både Gmail og Google Calender er også dybt integreret. Prisen for tjenesten er endnu ukendt, men nogle af funktionerne vil være begrænset til brugere af G Suite.Du kan læse mere om Google Hangouts hos Google her. Den nye type kommunikations-apps, der skal samle en virksomheds kommunikation, er software-giganternes nye fokusområde. Alternativer til det nye Google Hangouts er Slack og Microsoft Teams.Google lancerede også nye business-orienterede funktioner til sin cloudtjeneste Drive.