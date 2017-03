Vi har HBO og Netflix: Alligevel er Danmark med i toppen på international piratliste

Danske unge er blandt verdens mest flittige streaming-pirater, viser en ny undersøgelse over, hvor der bliver set piratkopieret film og tv-shows.

Annonce:



Annonce:

Selvom lovlige streamingstjenester som HBO og Netflix har vundet indpas i mange danske hjem, ryger danske unge alligevel ind på en fjerdeplads over de flittigste film-pirater i verden.Det viser en undersøgelse, som det hollandske rettighedssoftware-firma Irdeto har foretaget med mere end 25.000 respondenter i 30 lande.Undersøgelsen påviser blandt andet, at ni procent af danske unge mellem 18 og 24 år ser pirat-film via streaming-enheder som Googles Chromecast.Det piratfilm-forbrug via streaming-enheder bliver kun overgået af unge i USA, i de arabiske Golf-stater og i Indien, skriver it-nyhedssitet Techinasia.com Imens de unge flittigt ser streamede piratfilm, viser undersøgelsen, at resten af den danske befolkning generelt afstår fra at se piratkopierede film.Således ligger danskerne i undersøgelsen på en andenplads over de 30 nationer, som aldrig har set ulovligt downloadede film, og vi bliver kun overgået af Tyskland.72 procent af de adspurgte tyskere i undersøgelsen siger, at de aldrig har set piratfilm.68 procent af danskerne påstår, at de aldrig har set en ulovligt kopieret film.Tal fra Irdeto-undersøgelsen viser desuden, at de 52 procent af mere end 25.000 adspurgte respondenter erkender, at de ser ulovlige piratkopier.48 procent svarer samtidigt, at de ville stoppe med at se pirat-indhold eller skære ned på forbruget, hvis de kendte til de skadelige effekter for medieindustrien, når der piratkopieres.De flittigste pirater bor ifølge undersøgelsen i Fjernøsten og Latinamerika, hvor henholdsvis 61 procent og 70 procent indrømmer, at de ser piratindhold.Piratudbredelsen i Europa ligger på 45 procent, mens cirka hver tredje amerikaner ifølge Irdeto-undersøgelsen ser film og tv-shows ulovligt fra pirattjenester.