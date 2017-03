Dansk minister rækker ud til ICANN: Bare byg fremtidens internet her i Danmark

Den danske kulturminister Mette Bock (LA) har på stor ICANN-konference klar besked til internettets vicevært: I skal være velkomne til at flytte til Danmark.

Annonce:



Annonce:

Internet-organisationen ICANN's 58. konferencen om internettets fremtid bliver i disse dage afholdt i Bella Center i det sydlige København.Blandt talerne på konferencen er Danmarks kulturminister Mette Bock (LA), som under sit cirka kvarter lange oplæg kom med både ros og en fræk opfordring til ICANN, som for nyligt har vristet sig fri fra sit historiske tætte forhold med en til enhver tid siddende amerikansk regering.Samtidig har ICANN med hovedsæde i den amerikanske stat Californien fået flere interessenter fra erhvervslivet, den politiske scene og fra borgergrupper, der skal være med til forme udviklingen af ICANN."Selvregulering står mit hjerte nært, og vi er glade er over at se, at jeres ansvarlighedsmekanismer kunne blive tilpasset under den californiske lovgivning, så I ikke behøvede at overveje et andet retssystem. Ellers er ICANN meget velkommen her i Danmark," lød budskabet fra Mette Bock til ICANN-spidsen.Kulturminister Mettte Bocks joke om at flytte ICANN til Danmark blev modtaget med latter fra de omkring 1.000 konferencedeltagere i den store Bella Center-sal, og hun fulgte straks op i en mere alvorlig tone."Det er vigtigt, at ICANN-communityet fortsætter med at arbejde på ansvarligheden og inkluderer alle de områder, som vi skal diskutere og blive enige om i den kommende tid, så ICANN kan fortsætte i sin nuværende form med en masse interessenter tilknyttet," sagde Mette Bock.Herefter opfordrede den danske kulturminister de ICANN-delegerede til at smage på Københavns kultur- og ikke mindst restaurationsliv samt tage en smuttur til Helsingør i Nordsjælland, hvor William Shakespears skuespil Hamlet fandt sted."Jeg vil bare gerne lige twiste Hamlets ord en lille smule og forsikre alle om, at der ikke er noget råddent i Danmark," rundede ministeren af.Også formand Henrik Udsen fra Dansk Internet Forum (DIFO) rakte ud mod ICANN med roser til organisationens nu noget mere mangefaceterede styreform."Ligesom ICANN er også DIFO baseret på en model med mange interessenter, så vi sikrer, at det danske internetsamfund er repræsenteret i vores fortsatte bestræbelser på at gøre .dk-zonen attraktiv og sikker. En model med mange interessenter er vejen frem til robuste løsninger på vores mange udfordringer," sagde Henrik Udsen.Selvom kulturministeren indledningvist inviterede ICANN til at udvikle fremtidens internet fra Danmark af, er ICANN dog allerede repræsenteret i Europa med en hub i Tyrkiet.Denne tyrkiske hub er både teknisk og organisatorisk en spejling af forholdene i Californien.Den tyrkiske hub tager sig således af typiske ICANN-opgaver med DNS-registrering, domæne-håndtering og adresse-sikkerheden på World Wide Web, som eksempelvis er truet af typosquattere, DNS-hijackere og DDoS-hackere.Læs mere om, hvordan Dansk Internet Forum (DIFO) historisk har håndteret typosquattere i Danmark: Erklæret krig mod domæne-snylter Udover Europa tager den tyrkiske hub sig af internettet i Mellemøsten og Afrika under den paraply-term, der kendes som EMEA (Europa, Mellemøsten og Afrika).