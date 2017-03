Dansk Microsoft-chef efter kritik for automatisk download af Windows: "Vores tilgang var for proaktiv, og vi er ærgerlige over, at vi skulle ende hos Forbrugerombudsmanden"

(Foto: Dan Jensen)

Microsoft Danmark beklager praksis med tvungne opdateringer, efter forbrugerombudsmanden har erklæret fremgangsmåden for ulovlig. ""Vores tilgang var for proaktiv," lyder det fra Microsoft.

"Vores tilgang var for proaktiv, og vi er ærgerlige over, at vi skulle ende hos Forbrugerombudsmanden. Men vi har haft en god dialog, og vi er enige om, at vores oprindelige tilgang ikke var hensigtsmæssig - og dette har vi jo så ændret," siger divisionschefen.

Da Microsoft opdaterede folks Windows 7- og 8.1-computere trods forbrugernes "nej" via et klik på det røde kryds i hjørnet af et specifikt opdateringsvindue, brød Microsoft loven og god markedsføringsskik.Det konkluderer Forbrugerombudsmanden efter klager fra 18 danske Windows-brugere."Vi ændrede praksis allerede i sommer på basis af den feedback, vi havde modtaget fra vores brugere - og i erkendelsen af, at vi her var gået over stregen," fortæller Martin Thorning Hansen, divisionschef for Windows i Danmark, til Computerworld.Sagen fra Forbrugerombudsmanden omhandler specifik et enkelt opdateringsvindue i Windows, der fortalte om Windows 10-opdateringen, og trykkede du på kryset i hjørnet - og ikke tog stilling til vinduets indhold - startede opdateringen til Windows 10 automatisk.Det er en misvisende handling når alle andre krydser i højre hjørne i systemet betyder en afvisning og nedlukning af vinduet, skriver forbrugerombudsmanden i sin dom.Sagen ender ikke med at få konsekvenser overfor Microsoft, da brud på god markedsføringsskik ikke umiddelbart er strafbar, og eftersom Microsoft selv ændrede praksis tilbage i juni 2016.Ligeledes har Forbrugerombudsmanden ikke kigget på andre situationer i Windows-systemet, hvor det ifølge Computerworlds læsere også efter et nej har valgt at installere sig selv alligevel.Microsoft tilbyder ikke længere Windows 10 som en gratis opgradering, men de tvungne opdateringer i Windows 10 eksisterer stadig som en central del i Windows 10."Fremadrettet er de her opdateringer - store som små - noget, vi skal vænne os til. Fordelene er, at alle kører med den samme version af systemet, og så er det ikke mindst et sikkerhedsmæssigt spørgsmål," forklarer Martin Thorning Hansen.I udlandet har de tvungne opgraderinger til Windows 10 kostet Microsoft godt 60.000 kroner i en tabt retsag.I en retsag i Californien vandt en rejsebooker, hvis computer pludselig begyndte at installere opdateringen efter samme opdateringsvindue, som den danske Forbrugerombudsmand har erklæret for ulovlig.