Internettets fader er dybt bekymret: Disse tre udfordringer står internettet over for i dag

Tim Berner Lee, WWW's fader, frygter for internettets fremtid. Især tre stor udfordringer truer.

Brugerne skal have kontrollen over deres privatliv tilbage, "Fake News" skal stoppes og de politiske partier skal stoppe med at føre valgkampagner på makroniveau.Det er løsnignerne på de tre store udfordringer, som internettet som åben platform står over for på sin 28-års fødselsdag ifølge opfinderen af "World Wide Web, den 61-årige it-ingeniør, Tim Berner Lee.Målet for World Wide Web var i tidernes morgen en åben, fri platform til alle, hvor information kan deles og kulturer mødes, skriver den 61-årige britiske it-ingeniør Tim Berner Lee i et blogindlæg hos sin organisation, Web Foundation."På mange måder har nettet levet op til mine forventninger, men over de seneste 12 måneder bekymres jeg i stigende grad over tre nye trends, som vi må få afklaret, før internettet kan udnyttes til sit fulde potentiale," skriver Tim Berner Lee.Den førende valuta online er hverken yen, dollars eller bitcoins, men persondata.Mængden af "gratis" indhold på nettet er stigende, men betalingen sker i form af en grundig og altomfattende dataindsamling om din gøren og laden.Ifølge Tim Berner Lee, er det afgørende, at forbrugerne igen får kontrollen over deres egne data og selv kan bestemme, hvilke data der deles frit - og hvilke data der ikke deles - fremfor at al data ender i store siloer hos it-giganter som Facebook og Google.Ligeledes frygter Tim Berner Lee også, at de store mængder data kan blive udnyttet."Regeringer kigger i stigende grad med i, hvad borgerne foretager sig online, hvilket sker i selv civiliserede samfund, som vi egentlig troede varetog borgernes bedste interesser," siger Tim Berner Lee.Tim Berner Lee og Web Foundation foreslår, at virksomheder i højere grad bør omfavne abonnementsordninger og sætter hælene i over for regeringer, der vil have indblik og bagdøre i virksomhedernes systemer og data.De fleste danskere har hørt om udtrykket "fake news", falske nyhedshistorier på nettet.Imens Tim Berner Lee ikke kalder det fake news, men misinformation, er det et stigende problem, der spreder sig som en steppebrand, skriver internettets faderfigur."Med teknologiens hjælp er det blevet alt for let at sprede falske informationer, og dem med onde intentioner kan snyde systemet til udnytte misinformationer til enten politisk eller økonomisk vinding," skriver Tim Berner Lee.Tim Berner Lee ser desuden et stort problem i trenden om politisk marketing og valgkampagner, der er målrettet personer med helt specifikke holdninger, der igen suger løs af al den indsamlede data.Metoden benyttes i USA og i andre dele af verden til at pode politiske tanker i specifikke befolkningsgrupper og kan i yderste tilfælde peges mod hjemmesider med falske nyheder for at tegne et bestemt politisk billede.Du kan læse hele Tim Berner Lee's åbne brev her, hvor han også siger tak til de mange bidragere til nettet, hvad end du er blogger, vlogger, skribent, koder, fotograf eller almindelig borger.