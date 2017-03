It-chef revser it-leverandørers standardsystemer: "De taler om det store potentiale - vi taler om problemerne"

Ikeas CIO har ikke meget tilovers for de standardsystemer, som it-leverandørerne har at byde på i dag. "Spørgsmålet er, om ikke standardplatforme er et forældet koncept," siger han.

"Systemerne lever ikke op til vores grundlæggende krav."Sådan lyder vurderingen af de standardsystemer, it-branchen generelt har at byde på i dag, fra Lasse Gunnarsson, CIO for produktudvikling og logistik i Ikea.Budskabet, der fremlægges i en artikel hos vores svenske kolleger, ComputerSweden , er interessant, fordi standardsystemer ellers netop har været mantraet i it-branchen i de senere år.Skrækekssempler på skræddersyede og specialudviklede it-systemer, hvor både budgetter og tidsplaner er løbet ad sporet, og vedligehold og leverandør-skift er for kompliceret, har fået mange til at gå efter standardsystemer i stedet.Man ved, hvad man får, og så kan man foretage de mindre tilpasninger og udvidelser efterfølgende, lyder logikken.Det massive ryk mod skyen, hvor løsningerne per definition er standard, har giver yderligere medvind til denne tilgang til valg af it-systemer.Hos Ikea-CIO'en, som ComputerSweden har talt med, er holdningen til standardsystemerne dog ganske kritisk."Jeg er ekstremt skuffet over branchen. Vi har relativt høje forretningskrav, og vores grundlæggende krav er, at alt skal fungere. Men i dag lever leverandørerne ikke op til det," forklarer Lasse Gunnarsson.Ikea er som alle andre virksomheder præget af hele den digitale transformation, og den svenske erhvervssucces er også i fuld gang med at anvende eksempelvis internet of things og data-analyser til at forbedre virksomheden.Men for at Ikea kan forbedre sig som forretning, har man behov for standardplatforme, der også understøtter IKEA's forretningsprocesser, og det gør de ikke godt nok i dag, mener Lasse Gunnarsson"I stedet tilbyder de en masse andre ting i deres platforme og taler om det store potentiale, mens vi taler om problemerne. Sådan ser 90 procent af min dialog med leverandørerne ud," siger Lasse Gunnarsson fra Ikea til ComputerSweden."I flere nye projekter ser vi på 'best of breed', men selv der har vi svært ved at finde et godt match," siger han og tilføjer:"Sådan ser det ud med brede penselstrøg, og selvfølgelig findes der løsninger, der fungerer godt, men det er ikke det generelle billede."ComputerSweden skriver, at Ikea nu i efterhånden fem år har arbejdet på at få standardsystemer, der fungerer i Ikeas forretning, men nu er ved at give op."Spørgsmålet er, om ikke standardplatforme er et forældet koncept. Om ikke vi skal bevæge os mere i retning af det specifikke og sikre en bedre integration.""Leverandørerne skal turde specialisere sig i nicher og i forskellige segmenter for at være relevante og komme tættere på de reelle behov," lyder det fra Ikea-CIO'en.Samtidig siger Lasse Gunnarsson dog, at Ikea endnu ikke har truffet en endelig beslutning om at satse på standard eller ej."Men vi er netop nu ved at gennemgå vores strategi."