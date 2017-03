Dell EMC haler hastigt ind på hovedkonkurrenter: Tre virksomheder kæmper nu om herredømmet på cloud-udstyrs-markedet

Cisco og HPE har i årevis domineret markedet for udstyr til cloud-infrastruktur-markedet. Nu har Dell EMC for alvor meldt sig ind i konkurrencen.

Cisco og Hewlett Packard Enterprise (HPE) har i årevis kæmpet om herredømmet på markedet for infrastruktur-udstyr til cloud-markedet.Efter pæn fremgang i den seneste tid, blander Dell EMC sig nu i billedet.Ifølge nye tal fra analysehuset Synergy Research har Dell EMC faktisk haft så stor fremgang på det seneste, at selskabet i fjerde kvartal i fjor faktisk sad på samme markedsandel som Cisco og HPE, nemlig omkring 11,5 procent.Samme andel har de såkaldte ODM'er (‘original design manufacturer') - altså producenter, der bygger udstyr under andres navne."Der er meget hård konkurrence på markedet mellem de tre førende it-hardware-leverandører," lyder det fra Synergy Research.De tre selskaber har da også satset stort på at få sig bidt fast i markedet for udstyr til cloud-infrastruktur, som der fortsat er meget stort vækst-potentiale i.Eksempelvis investerer mange af de helt store it-virksomheder for tiden massivt i bygning af datacentre og lignende - som eksempelvis Apple, der er i fuld gang med at bygge datacenter i Foulum uden for Viborg.Synergy-direktør John Dinsdale peger på, at investeringerne i cloud-tjenester og -infrastruktur allerede i dag er meget høj, men at der er meget mere i vente."Vi befinder os fortsat i begyndelsen af transitionen af enterprise-workloads over mod cloud," siger han.Ifølge Synergy Research betyder det også, at leverandørerne er i fuld gang med at positionere sig i markedet, der i størrelse passerede 70 milliarder dollar i 2016.Hovedbestanddelen af markedet består af servere, styresystemer, storage, netværksgrej og virtualiserings-softare."Succes i markedet for cloud infrastruktur er afgørende for leverandørerne, og de vil kæmpe længe og hård på at øge deres markedsandele," lyder det fra selskabet.Ifølge Synergy Research sidder Cisco på den største andel i markedet for udstyr til public cloud, hvor fremadstormende Dell EMC lige akkurat har overhalet HPE.Public cloud er det primære vækstområde for tiden, mens dampen ser ud til at være gået lidt af markedet for private cloud.På server-området er HPE til gengæld klart førende, mens Cisco ligger forrest på markedet for netværksudstyr. Dell EMC er klart størst på storage-delen.