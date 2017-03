USA forbyder bærbare computere og tablet-computere på en række rutefly

Det bliver forbudt at medbringe elektronik større end en smartphone i kabinen på rutefly, der flyver til USA fra en række lande.

Det står til at blive forbudt at medbringe elektronik større end en telefon i kabinen på de rutefly, der flyver til USA fra en række arabiske og afrikanske lande.Ifølge nyhedsbureauet Reuters ventes det amerikanske Department of Homeland Security at løfte sløret for de nye regler senere tirsdag.Reglerne betyder, at alle større enheder - computere, tablet-computere, DVD-afspillere, kameraer og lignende - skal tjekkes ind og placeres i flyenes bagagerum, efter de er blevet grundigt gennemlyst i lufthavnenes sikkerheds-tjek.Baggrunden for de nye regler er ifølge Reuters, at Department of Homeland Security for nogle uger siden afslørede en konkret trussel i denne sammenhæng.Reglerne står angiveligt til at ramme passagererne i fly fra omkring 10 fly-selskaber, der flyver ud fra 13 lufthavne i otte lande i Mellemøsten og Afrika.Der er endnu ikke blevet offentliggjort en liste med de konkrete lande, men det kommer angiveligt til at dreje sig om lande som Jordan, Egypten, Saudi Arabien, Kuwait, Tyrkiet, Dubai og De Forenede Arabiske Emirater.Reglerne vil angiveligt træde i kraft fra og med tirsdag.