Ny Windows 10-funktion husker hvilke apps og dokumenter du har haft åben i lækker oversigt

Microsoft løfter nu sløret for de første funktioner i den kommende opdatering til Windows 10 kaldet Fall Creator Update. Med Timeline kan du nemt fortsætte hvor du slap.

Annonce:



Annonce:

Microsoft løfter nu sløret for de første funktioner i den kommende opdatering til Windows 10 kaldet Fall Creator Update.Fall Creator Update vil udkomme i løbet af efteråret, sandsynligvis omkring september.En af de første store funktioner indbygget i Fall Creator Update er Timeline, en ny funktion der skal skabe overblik over dine aktiviteter fordelt over flere enheder.Med opdateringen vil du, som en del af Windows 10's oversigt (task view) over aktive apps (Windowsknap + tab), få du vist dine aktive apps og programmer - og nu også tidligere benyttede programmer, søgninger og web-besøg.Det minder lidt om en system-version af en browser-historik, men ud over, at du hurtigt kan få dig et overblik over tidligere apps og filer, du har haft åbne, har du også mulighed for at søge i oversigten.Det særlige ved funktionen er dog, at det også fungerer mellem flere enheder. Har du en Windows-konto tilknyttet din arbejdscomputer og din hjemmecomputer, vil filer eller programmer være at finde i oversigten, så du let kan fortsætte.Timeline fungerer også over iOS og Android via den digitale assistent Cortana. Cortana kan på din iOS eller Android-enhed, videresende til din PC, hvilke apps du senest har haft åbne, såfremt appen understøtter funktionen.Det minder i høj grad om Apples Continuity-funktion mellem MacOS og iOS, men denne gang på tværs af styresystem og enheder.Ved Build 2017-konferencen i denne uge kunne Microsoft ikke uddybe, om vi kommer til at se iOS og Android-integration i Timeline for de danske brugere til efteråret.Cortana fungerer stadig ikke på dansk, og derfor burde funktionen ikke kunne integreres, men selv uden iOS og Android kan Timeline gøre det lettere for dig at fortsætte hvor du slap.