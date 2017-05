Apple udsender iOS-opdatering: Retter sikkerhedshuller i din iPhone

Apple har udsendt en ny opdatering med versionsnummer 10.3.2, og opdateringen byder hovedsageligt på fejlrettelser og sikkerhedsopdateringer. Derfor bør du opdatere nu

Apple udsendte mandag aften en ny opdatering til sit iOS-system.Ejer du en iPad eller iPhone, bør du derfor opdatere din telefon via telefonens indstillinger > Generelt > Softwareopdatering.Opdateringen med serienummeret 10.3.2 kan betegnes som en mindre opdatering, da der ikke medfølger nye funktioner eller større ændringer.Det er hovedsageligt fejlrettelser og ikke mindst sikkerhedstiltag, som du får ud af opdateringen.Blandt andet retter Apple en fejl i sin iBook-app, hvor it-kriminelle kunne lokke din telefon til at åbne ondsindede links og få adgang til din telefons kernefunktioner.Ligeledes skulle opdateringen også rette fejl i Siri, hvis du benytter din iPhones Car Play-funktion.Apple har også udsendt opdateringer til sit WatchOS-system (3.2.2), tvOS (10.2.1) og til macOS (10.12.1).Imens 10.3.2 ikke byder på større nyheder, er der store nyheder på vej om iOS og Apples andre produkter.Om en lille måned afholder Apples sin årlige udviklerkonference kaldet WWDC (Worldwide Developers Conference), hvor iOS 11 forventes at blive præsenteret. Det er endnu uvist, hvad iOS 11 vil indeholde, men der gættes på blandt andet endnu en relancering af Apple Music med fokus på video.Dog skal du ikke regne med selv at prøve iOS 11 før til efteråret, når Apple lancerer sine næste iPhones.