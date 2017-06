Enige efterretningstjenester: Nordkorea står bag WannaCry-angrebet

Både russiske og asiatiske hackergrupper har været mistænkt for at stå bag WannaCry-angrebet. Nu peger både NSA og GCHQ på Nordkorea.

Siden det globale ransomware-angreb WannaCry i maj måned hærgede hundredetusinder af systemer i 150 forskellige lande, har både offentlige myndigheder og private sikkerhedsfirmaer forsøgt at finde ud af, hvem der stod bag.Og ifølge to af verdens mest avancerede efterretningstjenester peger pilen på Pyongyang. The Washington Post har talt med kilder i NSA, der fortæller, at efterretningstjenesten i en intern redegørelse konkluderer med "moderat sikkerhed", at de nordkoreanske myndigheder er afsender på den verdensomspændende ransomware-orm.

I redegørelsen kæder NSA WannaCry sammen med IP-adresser i Kina, som den nordkoreanske efterretningstjeneste RGB tidligere har benyttet sig af, og ifølge NSA skal udviklingen af WannaCry være bestilt og finansieret af netop RGB.



Sådan ser det ud, når en computer bliver ramt af WannaCry.

Også den britiske efterretningstjeneste GCHQ giver Nordkorea skylden for WannaCry.Det engelske sundhedsvæsen blev særligt hårdt ramt af WannaCry, og derfor har GCHQ gennemført en større undersøgelse af sagen i samarbejde med flere private sikkerhedsfirmaer.Et af firmaerne er BAE Systems, og ifølge Adrian Nish, der leder firmaets cyber-team, ligner WannaCry-koden andre cyber-våben, der tidligere er brugt af hackergrupoen Lazarus, som menes at arbejde for det nordkoreanske styre."Det ser ud til at stamme fra den samme kode og de samme forfattere," siger han til BBC Sikkerhedsfirmaerne FireEye og Kaspersky har begge tidligere fremført, at netop IP-adresser og kode-ligheder pegede på, at Pyongyang har spillet en rolle i WannaCry.Nordkorea afviser blankt at have noget med sagen at gøre.