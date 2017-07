10 år med iPhone: Sådan har smartphone-markedet udviklet sig siden Nokia var konge

For 10 år siden var det Nokia, RIM og Sony Ericsson, der ejede mobilmarkedet. Så kom Apple og Samsung og ændrede markedet for altid

iPhone 3Gs.

Samsung fik for alvor succes med sin Samsung Galaxy S3-telefon, der var med til at fordoble antallet af solgte smartphones fra 2011 til 2012. Foto: Samsung.

I år er det 10 år siden, at Steve Jobs stod på scenen og fremviste iPhonen for første gang.Det var hverken den første telefon med en touchskærm eller den første telefon med apps, men det var den første enhed, som blandede touch med brugervenlighed uden en stylus-pen.Alligevel blev iPhone en af hovedårsagerne til, at vi alle i dag går rundt med en smartphone.Kort tid efter udkom Samsung også med en smartphone - hvilket indledte en årelang kamp mellem de to virksomheder om patenter og copyright - og i dag er Apple og Samsung de største smartphone-producenter i verden.Der gik dog flere år, før de to selskaber blev større end den daværende mobilgigant, Nokia.Da iPhone blev lanceret i 2007, sad Nokia ifølge tal fra Gartner på knap 50 procent af markedet.Fire år senere var markedsandelen for Nokia faldet til 18 procent, og både Apple og Samsung solgte nu flere smartphones end den finske kæmpe.Det var det samme år, hvor taiwanesiske HTC også havde sit bedste år og solgte op imod 43 millioner smartphones.Dernæst kom selskabet i gedigen modvind med dårlig hardware (fanden tage HTC Wildfire!), og i dag kæmper HTC med stadigt dårligere salgstal.HTC gik således fra at sidde på ni procent af markedet i 2007 til at nu holde fast i sin ene procent.Galaxy S8+: Super lækker smartphone med få, men ærgerlige mangler[/b]Det var Samsung og Apple, der udraderede Nokia og Blackberry (RIM), men siden er nye spillere kommet på markedet og truer de to konger.Som markedet åbnede sig op og priserne faldt, steg antallet af smartphone-købere og dermed også smartphone-producenter.I Kina var det hovedsageligt kinesiske smartphones med egenudviklede og Google-frie Android-versioner, der tog markedet, og det var først i 2015, at Apple overhovedet fik lov til at sælge iPhones i landet.I dag ser vi derfor kinesiske Huawei være verdens tredjestørste producent af smartphones med over 132 millioner solgte enheder i 2016.Et imponerende tal, men stadig under halvdelen af, hvad Samsung sælger.Det har også betydet, at Apples markedsandel er faldet, selv om selskabet sælger iPhones som aldrig før - 216 millioner enheder i 2016.Også Samsungs andel er faldet, mens de kinesiske mærker Oppo, Huawei og Vivo er steget.Nu er vi halvvejs igennem 2017. Samsung, HTC, LG, Sony, Huawei, Oppo, OnePlus, det nye Nokia og Motorola har allerede lanceret nye smartphones for at kannibalisere på et næsten mættet smartphone-marked.Vi mangler kun Apple, som forventes at lancere tre nye smartphones i år til september: iPhone 7s og 7s Plus og den mere specielle iPhone 8 eller iPhone X.