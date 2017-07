Aabenraa håber på at tiltrække flere datacentre: Ny kæmpegrund ligger klar

Apples nye datacenter i Aabenraa har givet den sønderjyske kommune blod på tanden. Ifølge borgmesteren ligger der endnu en stor grund og venter på en virksomhed, der ønsker at opføre et datacenter.

"Der er mulighed for at der kan blive opført endnu et datacenter," siger Thomas Andresen, der er borgmester i Aabenraa.





Endnu et datacenter kan være på vej til Aabenraa.I øjeblikket ligger der en lokalplan klar, der åbner for, at endnu en grund på 132 hektar kan blive taget i brug af en virksomhed, der ønsker at opføre et datacenter.Det bekræfter Aabenraas borgmester Thomas Andresen (V) overfor Computerworld.“Der er to lokalplaner for området, hvor af den ene endnu ikke er taget i brug. Det betyder, at der er mulighed for at der kan blive opført endnu et datacenter, og det er noget, som vi er meget interesserede i at arbejde videre med,” siger han.Mandag offentliggjorde kommunen, at Apple har opkøbt en datacentergrund på 200 hektar i Rødekro i Aabenraa Kommune.Apples grund ligger umiddelbart øst for transformerstationen Kassø, der skal levere strøm til det kommende datacenter.Apples grund blev udlagt ved en lokalplan, som med stor hast blev vedtaget på et ekstraordinært byrådsmøde torsdag den 6. april i år.Den anden grund er på 132 hektar og ligger vest for transformationen ved Kassø.Borgmesteren forklarer, at kommunen hele tiden arbejder aktivt på at tiltrække erhvervsvirksomheder til byen, men at kommunen har fået ekstra blod på tanden, efter at det har vist sig, at transformerstationen giver Aabenraa særdeles gode kort på hånden i kampen om at tiltrække verdens it-giganter.“Vi har fået øje for, at vi med transformerstationen ved Kassø har noget unikt, som de store it-virksomheder efterspørger. Den giver en mulighed for at levere en meget stabil og driftsikker strømforsyning til deres datacentre, og derfor er vi naturligvis interesseret i at samarbejde med alle dem, der ønsker det. Men vi har endnu ikke noget konkret på vej,” siger Thomas Andresen.Nærheden til transformerstationer har vist sig at være helt afgørende for, hvor it-giganter vælger at placere datacentre.Apples datacenter i Folum ved Viborg ligger eksempelvis tæt op af Jævnstrømsstation Tjele, mens Facebooks datacenter ved Odense ligger tæt på transformerstationen i Fraugde øst for Odense.