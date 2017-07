Morgen-briefing: Eksperter: Banedanmarks nye signalsystem på sikker kurs mod historisk it-skandale / Mange flere vil læse datalogi på Aalborg Universitet / Spotify slår Apple med flere længder

Eksperter: Banedanmarks nye signalsystem på sikker kurs mod historisk it-skandale. Mange flere vil læse datalogi på Aalborg Universitet. Spotify slår Apple med flere længder

Godmorgen. Velkommen til et hurtigt overblik over dagens vigtigste it-nyheder.Det nye landsdækkende signalsystem, som Banedanmark er ved at indføre, er på sikker kurs mod en it-skandale af historiske dimensioner.Det skriver Poul Frøsing, forhenværende international chef for European Rail Traffic Management System - et fælleseuropæisk togkontrol- og kommunikationssystem - og Niels Jørgen Langkilde, direktør, Miljø og Medier og forhenværende medlem af Folketinget for De Konservative i en kronik i BørsenIfølge kronikken har Transportministeriet bestilt et system, som hverken er færdigudviklet eller testet i et europæisk land.Det skyldes et politisk ønske om at prioritere højhastighedsforbindelser i stedet for almindelig togdrift.Kronikørerne skriver, at embedsmændene i TRansportministeriet på et møde i 2011 blev advaret mod at underskrive en kontrakt om et system, der ikke var færdigudviklet og testet.De skriver også, at ministeriet ikke havde forstået flere grundlæggende forhold og arbejdede efter forkerte forudsætninger.Prioriteringen af højhastighedsforbindelser betyder, at det nye signalsystem vil mangle mange funktioner til den konventionelle jernbanedrift, og at de derfor efterfølgende skal indarbejdes.Kronikørerne skriver, at det er en helt forkert fremgangsmåde at udbygge et system på landsplan samtidig med, at systemet bliver udviklet og testet. Og det bliver bare meget værre af, at der ikke findes tilsvarende systemer i drift i andre lande.For andet år i træk kan Aalborg Universitet byde velkommen til 25 procent flere studerende på datalogi end det foregående år. Også andre it-uddannelser som Robotics og Internetteknologier og computersystemer har pæne stigninger i optaget – helt i tråd med arbejdsmarkedets ønsker om flere medarbejdere, der har specialiseringer inden for it-området, skriver universitetet i en presemeddelelse.For de øvrige uddannelser inden for it og design følger optagelsestallene universitetets strategi med fastholdelse af niveauet på bachelor- og en fortsat vækst på kandidatuddannelserne.Optaget på sidstnævnte er steget med ni procent, som fordeler sig på studerende både fra universitetets egne rækker og fra andre uddannelsesinstitutioner i Danmark og udland.Streamingmusiktjenesten Spotify har betydelig større succes med at hente nye kunder end konkurrenten Apple Music, skriver Techcrunch.Spotify har fået 20 millioner nye betalende kunder på mindre end et år, mens det har taget Apple Music mere end et år at hente færre end 10 millioner nye kunder.Det selv om Apple blandt andet tilbyder tre måneders gratis prøveabonnement og at tjenesten er preinstalleret på alle iPhones.Spotify har nu 60 millioner abonnenter mod Apple Musics 27 millioner. Tallene er opgjort i juni i år.