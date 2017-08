Morgen-briefing: KMDs ledelsesrokade er ét stort til salg-skilt, mener analytiker / Apple vil erobre erhvervskunder med Atea / Apple lancerer (formentlig) nye iPhones 12. september

KMDs ledelsesrokade er ét stort til salg-skilt, mener analytiker / Apple vil erobre erhvervskunder med Atea / Apple lancerer (formentlig) nye iPhones 12. september

Godmorgen fra Computerworld. Her er det hurtige overblik over de vigtigste it-nyheder denne torsdag.Den ledelsesrokade, KMD annoncerede i går, bærer stærkt præg af, at selskabet er sat til salg, mener erhvervskommentator Søren Linding fra Finans.Han undrer sig over, at topchefen Eva Berneke får en chance mere for at rette op på selskabet, men han noterer samtidig, at det aldrig er god latin både at skifte bestyrelsesformand og topchef på samme tid.Søren Linding peger desuden på, at den nye bestyrelsesformand Jens Due Olsen er ekspert i at sælge virksomheder.Apple har udnævnt Atea til tech-gigantens eneste Authorised Enterprise Reseller i Danmark, og det gør det nemmere for erhvervskunder, der ønsker at bruge Apple-produkter, skriver Atea i en pressemeddelelse.Atea har oprettet et Apple-ekspertteam på tværs af organisationen, som skal servicere kunderne. Nye løsninger så som apps og sikkerhed vil løbende blive skræddersyet til at gå hånd i hånd med Apple-produkterne.”Rigtig mange danskere ønsker at bruge Apple-produkter på deres arbejde, men er blevet bremset af virksomhedens it-afdeling. Nu behøver it-afdelingerne ikke længere at bekymre sig om sikkerhed, mobilitet og netværk, når de køber Apple-produkter. Det er kæmpestort for kunderne, Apple og Atea,” siger Morten Felding, administrerende direktør i Atea.Techgiganten Apple har bekræftet over for det amerikanske medie Mac4Ever, at selskabet vil holde et stort pressevent 12. september, skriver Techcrunch.Det betyder, at de nye iPhones formentlig bliver lanceret den dag. Dagen er i øvrigt også en tirsdag, og Apple har en forkærlighed for at holde pressemøder om tirsdagen. Desuden har Apple gjort det til en vane at lancere nye iPhones i september - sådan har det i hvert fald været siden 2012.Techcrunch mener at vide, at telefonerne så vil komme til salg i USA den 22 september.Den seneste udgave af Apples mobile operativsystem - iOS 11 - bliver formentlig også lanceret mellem 12. og 22. september. Apple vil sandsynligvis også lancerer en ny udgave af Apple Watch på presseeventet, skriver Techcrunch.