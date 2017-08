Samsung-topchef og arving til imperiet dømt for bestikkelse: Står til flere års fængsel

En lang og spektakulær retssag er overstået, og barnebarnet til Samsungs grundlægger står nu over for en større fængselsdom.

ydkoreas forhenværende præsident Park Geun-hye bliver retsforfulgt i en separat retssag. Hendes ven Choi Soon-sil er også for retten.

Lee Jae-Yong, næstformand hos Samsung og barnebarn til Samsungs grundlægger, er blevet dømt for blandt andet bestikkelse, korruption og underslæb og står til fem års fængsel.Det skriver blandt andet The Verge Den 49-årige milliarder Lee Jae-Yong er Sydkoreas tredjerigeste man og arving til Samsung-imperiet. Han var anklaget for at have givet over 200 millioner kroner i donationer til velgørenhedsfonde, der har haft tilknytning til bekendte til den tidligere sydkoreanske præsident i bytte for politiske tjenester.Retten i Sydkorea afgjorde, at han er skyldig i bestikkelse for at få støtte af den nu tidligere præsident, Park Geun-hye, som på grund af den aktuelle sag gik af som præsident tilbage i marts.Anklagerne fremførte, at Lee Jae-Yong blandt andet havde forsøgt at bestikke sig en en statslig godkendelse af en fusion mellem to Samsung-forretninger.Blandt andet skulle Lee have betalt over 40 millioner kroner i bestikkelse til ridetræning til en af præsidentens bekendtes datter.Anklageren gik efter, at Lee Jae-Yong skulle modtage en straf på 12 år, men strafferammen endte i stedet på fem år. Den dømte milliardær har anket dommen, og det forventes, at den vil blive fremført for den sydkoreanske højesteret til næste år.Lee Jae-Yong har siden 2014 været ledende direktør af Samsung, efter Lees far, Lee Kun-Hee, blev alvorlig syg efter et hjertestop.Også en række andre topledere i Samsung har været en del af sagsanlægget.Sagen er alvorlig for ikke kun Samsung, men også for Sydkorea. Samsung har 60 forskellige virksomheder i Sydkorea og vurderes til at stå for knap en tredjedel af hele Sydkoreas aktieværdi.