Morgen-briefing: Stort Systematic-system et halvt år forsinket - selskabet betaler kompensation / Schneider Electric køber Aveva / Telefirma: Aflever dine data og du får en koncertbillet / Optælling: Huawei sælger nu flere smartphones end Apple

Stort Systematic-system et halvt år forsinket - selskabet betaler kompensation. Schneider Electric køber Aveva. Telefirma: Aflever dine data og du får en koncertbillet. Optælling: Huawei sælger nu flere smartphones end Apple. Nye trafikregler på vej til USA: Skal bane vejen for selvkørende biler.

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne torsdag morgen.Et stort system med såkaldte elektroniske omsorgsjournaler til Aarhus Kommune med navnet Columna Cura er efter flere udskydelser mindst et halvt år forsinket, skriver Version2 Det er Systematic, der skal levere systemet, som skal anvendes af 7.000 medarbejdere i kommunen.Systematic meddeler, at udskydelserne skyldes problemer med datakonvertering og svartider på et tilknyttet planlægningsmodul.Det aarhusianske it-selskab har betalt en kompensation til Aarhus Kommune, der nu venter, at systemet - der angiveligt har kostet et trecifret million-beløb - kommer i drift 18. september. Den oprindelige data var 13. marts.Franske Schneider Electric køber britiske Aveva for godt 24 milliarder kroner.De to selskaber har bejlet til hinanden flere gange, men det er altså først nu, at reel fusion kommer på tale.Med handlen kommer Schneider Electric til at eje 60 procent af Aveva, som til gengæld bliver software-divisionen i Schneider Electric, der købte Invensys i 2013.Avevas softwareløsning anvendes i olie- og gasindustrien. Selskabet beskæftiger omkring 40 medarbejdere i Danmark, hvor det fra hovedkvarteret i Aalborg omsætter for godt 30 millioner kroner.Schneider Electric - med hovedkvarter i Kolding - beskæftiger i Danmark omkring 1.000 medarbejdere.Amerikanske Verizon - der er blandt de største teleudbydere i USA - er på vej med en tjeneste, hvor selskabet tilbyder koncertbilletter og lignende til brugerne, der til gengæld skal give Verizon adgang til deres personlige oplysninger.Verizon meddeler, at ‘nogle konkurrenter’ - Facebook og Google - anvender nøjagtigt samme metode, men at de gør det mere eller mindre i skjul.Ifølge en ny optælling fra analysehuset Counterpoint Research sælger kinesiske Huawei nu flere smartphones end Apple.Ifølge firmaet betyder det, at kun Samsung som verdens største smartphone-producent er større end Huawei lige nu.Alt tyder dog på, at det billede vil ændre sig i de kommende måneder.For Apple ventes at lancere en ny iPhone 12. september, og der er - som sædvanligt - meget store forventninger til salget af denne nye telefon. De to tidligere iPhone-modeller - iPhone 6 og iPhone 7 - har været enorme salgssuccesser.Det er da også sandsynligt, at Apples iPhone-salg i de seneste måneder har lidt under, at køberne hellere vil vente på den nye iPhone.USA er på trapperne med en ny trafik-lov, der skal fjerne nogle af regler, som i dag står i vejen for selvkørende biler.Den amerikanske regering er på trapperne med en række fundamentale ændringer i den amerikanske færdselslov, som skal bane vejen for de selvkørende biler, som de fleste af de store amerikanske bilfirmaer arbejder på.Ifølge Reuters vil de nye regler blandt andet forbyde de forskellige delstater at forbyde selvkørende biler, ligesom bilfabrikanterne i det første år vil få mulighed for at levere op mod 25.000 køretøjer, der ikke lever op til de gældende sikkerheds-standarder.Efter det første år vil bilfabrikanterne få lov til at levere 100.000 biler om året i de følgende tre år, som ikke lever op til gældende sikkerheds-regler.Ændringerne skal føres igennem hurtigst muligt og ventes offentliggjort om en uges tid.