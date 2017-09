Det kommer de ny iPhones til at koste: Ny topmodel kommer til at koste mere end 10.000 kroner

Det bliver ikke billigt at erhverve sig den nyeste og bedste iPhone til dato, når den kommer i handlen til november

Den almindelige iPhone 8 Plus.

Den markant dyrere iPhone X.



7.549 kroner for 256 GB lagerplads.



En tilsvarende iPhone 7 begyndte på 5.799 kroner sidste år.



Den større iPhone 8 Plus med et bedre kamera kommer til at koste:



7.099 kroner for 64 GB lagerplads.

8.499 kroner for 256 GB lagerplads.



Det er mange penge, men en iPhone 8 Plus er dog godt 700 kroner billigere end Samsungs netop lancerede Note 8-telefon.



Apples iPhone X (10) bliver til gengæld meget dyr, og den dyre model med mest lagerplads krydser den magiske grænse på 10.000 kroner.



Her begynder prisen på:



8.899 kroner for 64 GB lagerplads.

10.249 kroner for 256 GB lagerplads.



iPhone 8 og 8 Plus kan forudbestilles hos de danske teleselskaber fra på fredag.



Den nye iPhone X kan først bestilles fra 27. oktober og sælges først fra begyndelsen af november.



