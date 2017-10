Kunstig intelligens vil masseudslette millioner af jobs - men samtidig vil endnu flere nye jobs blive skabt

Frygten for at kunstig intelligens eliminerer jobs i hobetal er helt reel - det vil nemlig ske. Men samtidig vil endnu flere jobs blive skabt, lyder det i ny analyse.

Den dårlige nyhed er, at kunstig intelligens står til at eliminere millioner af jobs i de kommende år.Den gode nyhed er så til gengæld, at der samtidig vil blive skabt endnu flere jobs med netop kunstig intelligens.Det er budskabet fra Gartner, der således vurderer, at kunstig intelligens i 2020 netto vil føre til flere jobs i det pulserende erhvervsliv.Konkret vurderer rådgivningsfirmaet, at kunstig intelligens i 2020 vil skabe 2,3 millioner jobs, mens kunstig intelligens samtidig eliminerer 1,8 millioner - altså er der en halv million jobs i plus i sidste ende.“Kunstig intelligens vil frem mod 2019 eliminere flere jobs, end der skabes, men Gartner vurderer, at antallet af jobs, der skabes på grund af kunstig intelligens, i 2020 er nok til at opveje underskuddet.”Samtidig skriver Gartner dog også, at der vil være stor forskel på netto-resultatet fra industri til industri, og at nogle industrier eksempelvis slet ikke vil opleve, at jobs forsvinder med kunstig intelligens - her nævnes specifikt sundheds- og uddannelsessektoren.“Kunstig intelligens vil forbedre produktiviteten i mange jobs, og hvis det anvendes kreativt, kan det potentielt berige folks karrierer og bruges til at gentænke gamle arbejdsopgaver og skabe nye industrier.”Også McKinsey har tidligere udgivet en rapport om, hvor mange arbejdsopgaver, der står til at blive overtaget af maskinerne og kunstig intelligens.Det er nemlig bestemte arbejdsopgaver og aktiviteter, de nye it-løsninger vil overtage, snarere end konkrete stillinger."Mens få erhverv kan automatiseres fuldstændig, så vil 60 procent af alle erhverv have mindst 30 procents aktiviteter, der teknisk set kan automatiseres," lød det fra McKinsey i rapporten.McKinsey er i rapporten ikke i tvivl om, at der kommer til at ske store forandringer i de kommende år og årtier.Ifølge Mckinsey er det som udgangspunkt lettest at automatisere fysiske aktiviteter i meget forudsigelige og strukturerede miljøer, men også data-indsamling og data-behandling er aktiviteter, der let kan automatiseres.Den type aktiviteter ligger bag 51 procent af alle lønninger i USA, så det er ikke småting, vi her taler om.