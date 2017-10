Dansker repræsenterer Google og Apple i EU: "Bruxelles er ren House of Cards. Det sker ofte, at ting bliver lækket til os"

Den danske sikkerhedsmand Rasmus Theede varetager verdens største teknologiselskabers interesser i EU. Han bevæger sig i en verden fyldt med lækkede dokumenter og træge kommissioner.

Rasmus Theede repræsenterer verdens største it-selskaber i Bruxelles.

”Når man hører Donald Trump snakke om cybersikkerhed, så er det jo sådan noget med, at hans søn er god til computere. Men i EU kan man virkelig mærke, at det bliver taget seriøst, og at man er klar til at poste penge i det.” Rasmus Theede, Teknologidirektør, Digital Europe.

”Man kan godt sige, at vi slås med EU-kommissionen. Men jeg vil hellere sige, at vi samarbejder.”Efter mere end et årti som sikkerhedsansvarlig hos virksomheder som Mærsk, KMD og CSC, er Rasmus Theede i dag teknologidirektør i brancheorganisationen Digital Europe.Organisationens medlemmer tæller giganter som Apple, Google, Microsoft og IBM.Rasmus Theedes job er på jævnt dansk at varetage virksomhedernes interesser, når EU regulerer teknologi via lovgivning.”Politikerne regulerer, når de bliver opmærksomme på et problem. Vores job er at sørge for, at den regulering ikke betyder, at vi ikke kan arbejde,” sagde Rasmus Theede, da han torsdag delte ud af sine erfaringer fra Bruxelles på konferencen Kompetera Solutions Day.Rasmus Theede samarbejder blandt andet med politikere og embedsfolk om GDPR.Han fortalte om en hverdag med lækkede dokumenter fra ukendte kilder – som taget ud af en tv-serie eller Hollywood-film.”Bruxelles er ren House of Cards. Det sker ofte, at ting bliver lækket til os, og så kan man måske lige se fingeren på den, der har været inde i kopirummet og fotografere dokumenter med telefonen. Det har overrasket mig meget. Men det betyder, at vi får lidt bedre tid til at forberede os på det, der kommer.”Selvom den danske sikkerhedsmand ret beset arbejder i en lobbyorganisation, er han grundlæggende positiv over for EU-apparatets arbejde med teknologi-politik.Han er specielt begejstret for den strategi for cybersikkerhed, som unionen er på vej med.Den betyder blandt andet, at ENISA – EU-pendanten til Center for Cybersikkerhed – skal styrkes markant, ligesom der også er lagt op til en mærkningsordning på produkters it-sikkerhed.Og efter mange år som sikkerhedsansvarlig er han glad for, at it-sikkerhed nu bevæger sig hastigt opad på den politiske dagsorden.”Når man hører Donald Trump snakke om cybersikkerhed, så er det jo sådan noget med, at hans søn er god til computere. Men i EU kan man virkelig mærke, at det bliver taget seriøst, og at man er klar til at poste penge i det.”