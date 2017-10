Microsoft smider laptop-bombe: Lancerer ny og markant kraftigere Surface Book 2

I forbindelse med lanceringen af den nyeste version af Windows 10 lancerer Microsoft også Surface Book 2 med ny og forbedret hardware - nu i to forskellige størrelser.

Skærm: 13,5" (3000 x 2000 pixels) / 15" (3240 x 2160 pixels)

Processor: Op til 8.gen Intel (fra Intel i5-7300U til Intel i7-8650U)

RAM: 8-16 GB

Lagerplads: 256 GB til 1 TB PCie SSD

Grafik: Intel HD Graphics 620 (Intel Core i5-model), Intel UHD graphics 620 (i7-model), Nvidia GTX 1050 (13,5 tommer-model), GTX 1060 (15 tommer-model).

OS: Windows 10

Batteri: Op til 17 timer (5 timer i tablet-mode)

Trådløs netværk: WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, bluetooth 4.1

Porte: 2 x USB 3.1 (A), 1 x USB 3.1 (C), kortlæser, minijack (3,5mm), 2 x opladerport til både tablet og tastaturbund.

Microsoft har ved et større event lanceret efterfølgeren til sin avancerede, men også dyre bærbare hybrid-computer, Surface Book.Navnet bliver Surface Book 2 og kommer nu i to størrelser: En version med en 13,5 tommer skærm og en med en 15 tommer skærm.Ud over skærmstørrelsen er den ydre forskel minimal. Der er en bedre lukkemekanisme omkring skærmen, der kan omdannes til en tablet,Den nye Surface Book 2 bliver udstyret med de nyeste processorer fra Intel (Intel Core i 8.generation) enten i form af en dualcore eller quadcore-processor og et nyt indbygget grafikkort fra Nvidia.Det indbyggede grafikkort er enten en Nvidia GTX 1050 (2 GB) eller GTX 1060 (6GB), og Microsoft selv skriver, at den nye Surface Book 2 grafiske evner er op til fem gange så kraftige som den originale Surface Book og dobbelt så meget som en af de nye Macbook Pro 15-computere.Surface Book 2 har stadig evnen til at blive delt i to, en tablet- og en tastatur del, så du kan bruge Surface Book 2 som en tablet. I bunden sidder grafikkort og ekstra batteri, der samlet set giver computeren en batterilevetid på op imod 17 timer.Den nye Surface Book 2 vil kunne forudbestilles i USA fra november til en pris startende på 1.500 dollars - knap 10.000 kroner før dansk moms og told.Microsoft kan ikke oplyse en specifik dansk dato, men lover at den kommer til Danmark inden for overskuelig fremtid. Derfor er der heller ikke nogen dansk pris endnu.Surface Book 2 lanceres i samme omgang som Microsofts næste version af Windows 10: Fall Creator Update, hvor der er fokus på blandt andet VR.