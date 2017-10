Apple lukker munden på Nordea og Jyske Bank om Apple Pay-detaljer

Tusindvis af danskere har aktiveret Apple Pay i løbet af det første døgn, men Nordea og Jyske Banks aftale med Apple forhindrer dem i at oplyse konkrete aktiveringstal.

Tusindvis af danskere har hentet Apple Pay, og interessen har ifølge Jyske Bank og Nordea været overvældende for den nye betalingsløsning.Men det er endnu uvist, præcist hvor stor interessen har været.For de to banker ønsker ikke at uddybe præcis, hvor mange danskere, der indtil videre har aktiveret deres kort via Apple Pay.“Der er tale om mange tusinde kunder, der har aktiveret Apple Pay, men vi må ikke sige præcis hvor mange,” siger Mads Sixhøj der er pressekonsulent hos Nordea.Han forklarer, at bankens aftale med Apple betyder, at han ikke har tilladelse til oplyse konkrete aktiveringstal.“Men jeg kan sige, at det er gået over forventning”“Den var jo så lavere. Jeg kan desværre ikke sætte tal på,” lyder det fra Mads Sixhøj.Samme melding kommer fra Jyske Bank.Her oplyser Katrine Bak Primdahl, der er ansvarlig for kort og betalinger i Jyske Bank, ligeledes, at banken på grund aftalen med Apple ikke kan gå i detaljer med, hvor mange kunder, der har aktiveret Apple Pay på deres telefoner.“Jeg kan ikke komme med konkrete tal, men jeg kan sige, at vi er ovenud tilfredse,” siger hun til Computerworld.Tirsdag eftermiddag konkluderede Berlingske Business på baggrund af et interview med Peter Schleidt, bankdirektør i Jyske Bank, at mindst 10.000 danskere på daværende tidspunkt havde taget Apple Pay i brug.Men det tal ønsker Jyske Bank ikke at kommentere på i dag.“Det har jeg ingen kommentar til,” siger Katrine Bak Primdahl.Indtil videre er Jyske Bank og Nordea de eneste to banker, der tilbyder Apple Pay.Det er uvist, hvad bankerne har måtte betale for at få Apple Pay-aftalen i hus.Men det amerikanske medie CNN har tidligere nævnt, at de amerikanske banker afleverer et gebyr, der svarer til 0,15 procent af transaktionssummen til Apple“Al udvikling og innovation koster penge. Det gør Apple Pay også, men det er også en udgift, når vi eksempelvis indfører nye sikkerhedsløsninger. Det er dog vigtigt at understrege, at vi ikke sender regningen videre til kunderne.”“Nej, det var ikke en del af forventningerne. I stedet har vi haft fokus på at give merværdi til vores nuværende kunder. Men vi byder naturligvis altid nye kunder velkommen.”“Det vil Apple Pay muligvis kunne gøre, for der er ingen tvivl om, at Apple Pay i butikkerne har en brugeroplevelse, der er uovertruffen sammenlignet med de andre løsninger på markedet. Men jeg tror heller ikke, at der er nogen tvivl om at markedet for mobilbetalinger som helhed også vil vokse,” siger hun.