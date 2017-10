Tidligere Atea-topfolk afhørt i timevis i retten i bestikkelsessag: Pengene føg ind og ud af omstridt konto

Efter et langt forspil, hvor anklagerne og forsvarsadvokaterne har diskuteret hvordan processen skal køre, kom nogle af sagens hovedpersoner for alvor i ilden i dag.

Annonce:



Annonce:

Efter flere dages boksekamp mellem advokaterne om proceduremæssige spørgsmål, begyndte en af danmarkshistoriens største bestikkelsessag for alvor at tage fart fredag.For anden dag i træk var hovedpersonerne mødt op i Retten i Glostrup, men hvor det torsdag var advokaterne, der spillede hovedrollen, fik vi i dag for første gang to af de tiltalte i vidneskranken.Til at begynde med var det tidligere salgschef for Atea, Per Juul Andersen, der i flere timer blev bedt om at belyse, hvad der er fundet sted i det komplicerede forhold mellem Region Sjælland og Atea, der blandt andet involverer en årlig omsætning på mere end 100 millioner kroner samt rejser til Dubai og eksklusive middage på nogle af landets bedste restauranter.Anklageren ledte efter svar hos en tidligere salgschef, der efter bedste evne svarede på spørgsmål om bevægelserne på den omdiskuterede "Konto 2840".Forsvaren forsøgte ligeledes at få klarhed over, om udgifter til eksempelvis Gartners Symposium og et HP-arrangement var almindelige branchen.Efter mere end en time i vidneskranken kom anklageren med et af de afgørende spørgsmål, der henviste til straffelovens paragraf 122."Har du på noget tidspunkt givet en gave eller fordel for at få nogle medarbejdere hos Region Sjælland," spurgte anklager Jørn Thostrup."Nej til det med gave, og jeg ved, hvad det med fordel dækker over. Jeg har ikke givet nogle fordele til medarbejdere i Region Sjælland," svarede den tidligere salgschef, der virkede mærket af situationen.Per Juul Andersen forklarede omkring proceduren for godkendelse af udgifter i forbindelse med kontoen, der indeholder penge fra Region Sjælland.Han forklarede, hvordan han godkendte, men ikke tænkte videre over det, da det ifølge salgschefen var en stor maskine, der kørte med mange poster på kontoen.Anklageren forklarede, at det er intentionen at afhøre de tidligere Atea-folk til at begynde med, og næste mand i skranken var således tidligere direktør for Atea Claus Hougesen.