Ny chef til TDC’s NetDesign - kommer fra topstilling i Atea

TDC Erhverv har ansat ansat en ny chef til NetDesign, der hentes fra direktionen i Atea.

Annonce:



Annonce:

Marianne Horstmann kommer til NetDesign fra stillingen som senior vice president for it-tjenester og outsourcing i Atea. Foto: Atea.

Annonce:

Få uger efter, at TDC Group meddelte, at man havde besluttet at genoplive NetDesign som et selvstændigt brand, meddeler telekoncernen nu, at der er ansat en ny chef til NetDesign.Det er Marianne Horstmann, der nu skal være senior vice president i TDC Erhverv og chef for NetDesign.Hun har siden 2014 været medlem af Atea Danmarks direktion, hvor hun har haft stillingen som senior vice president for it-tjenester og outsourcing, oplyser TDC.Marianne Horstmann har dog også tidligere i karrieren været ansat i TDC Erhverv, ligsom hun har gjort karriere i HP.“Marianne Horstmann har stærke kompetencer indenfor it og telecom samt bred erfaring fra branchen. Sammen med resten af NetDesign-holdet bliver hendes opgave at give integratør-forretningen en stærkere og mere selvstændig profil, så den bedre kan skille sig ud i et konkurrencepræget og specialiseret marked,” udtaler Marina Lønning, der er koncerndirektør i TDC Erhverv.Marianne Horstmann starter i sin nye stilling den 1. december, skriver TDC Erhverv til Computerworld.Den 10. oktober oplyste TDC Erhverv, at man havde fyret omkring 50 medarbejdere for “at tilpasse omkostningerne til vores forretning.”Fyringsrunden kom i forbindelse med, at TDC Erhverv også kunne annoncere, at NetDesign genetableres.“TDC Erhvervs integratør-forretning får en stærkere og mere selvstændig identitet, så den bedre kan skille sig ud i et konkurrencepræget og specialiseret marked,” lød forklaringen.Det var i 2012, at TDC besluttede, at NetDesign skulle integeres med TDC Erhverv og TDC Hosting. Nogle år senere valgte man også at droppe selve NetDesign-brandet.Nu vurderer TDC Erhverv dog, at der fremadrettet alligevel vil være behov for at anvende NetDesign-brandet.TDC Erhverv har længe været under hårdt pres, og forretningsenheden har i dén grad brug for vækst.I TDC Groups netop offentliggjorte regnskab for årets tredje kvartal, var der igen tilbagegang for TDC Erhverv.TDC Erhverv er således i årets tredje kvartal gået tilbage med 16,3 procent i omsætningen til nu lidt over en milliard kroner. EBITDA dykker samtidig med 13 procent til 645 millioner kroner.