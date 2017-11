Apples splinternye iOS holdt ikke længe: Hacket blot 24 timer efter lanceringen

Den nyeste version af Apples mobil-styresystem, iOS 11.1, blev sendt på gaden tirsdag. Onsdag havde sikkerhedseksperter allerede fundet huller.

Den seneste udgave af iOS-styresystemet nåede ikke engang at være tilgængelig i 24 timer, før sikkerhedseksperter havde hacket softwaren.Det japanske sikkerhedsfirma Trend Micro indledte tirsdag hacker-konkurrencen Mobile Pwn2Own , og allerede onsdag kunne deltagere demonstrere sårbarheder i det netop udsendte iOS 11.1.Sikkerhedseksperter fra Tencent Keen kunne via sårbarheder i blandt andet den nyeste version af Safari-browseren køre malware på en opdateret iPhone 7, men da der er tale om såkaldte ”white hat”-hackere, der har gode intentioner, er det yderst sparsomt med detaljerne.Apple skal således have mulighed for at lukke sikkerhedshullerne, inden folkene fra Tencent offentliggør hvordan man udnytter dem, og hvad man kan få ud af det.Opdagelsen af iOS-sårbarhederne udløste i øvrigt en præmiesum på 70.000 amerikanske dollar.Udsendelsen af iOS 11.1 var ellers i første omgang gode nyheder på sikkerhedsfronten.Opdateringen beskytter nemlig iPhone-brugere mod KRACK (Key Reinstallation Attacks), der er en sårbarhed i sikkerhedsprotokollen WPA2, som beskytter alle moderne WiFi-netværk.KRACK gør det blandt andet muligt at aflytte trafik mellem enheder (som f.eks en iPhone) og router, men det er iOS 11.1-brugere altså beskyttede mod.Det hurtige fund af sårbarheder i den nye version af iOS er et godt eksempel på, at såkaldt ”bug bounty” virker.Begrebet dækker over, at virksomheder betaler hackere og sikkerhedseksperter for at finde sikkerhedshuller i deres software, så længe virksomhederne får mulighed for at adressere sårbarhederne, inden de offentliggøres.Langt de fleste store teknologi-selskaber har etableret bug bounty-programmer, men herhjemme er konceptet mindre udbredt. I sommer valgte KMD at politianmelde en mand, der havde fundet et hul i et KMD system.Fortællingen om den store virksomhed, der politianmeldte den lille mand, skabte en mindre mediestorm omkring KMD, men sagen var dog ikke helt så ligetil.Manden arbejder for KMDs konkurrent Netcompany, og han sendte dokumentation for sårbarheden til journalister på Danmarks Radio allerede dagen efter, at han havde opdaget den.