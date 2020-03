White paper

Styrk produktiviteten med et sikkert og tilgængeligt netværk

Gennem de seneste mange år er højt-ydende trådløse netværk gået fra ”nice to have” til ”need to have”. De fleste virksomheder stiller ofte et trådløst netværk til rådighed for deres medarbejdere og kunder og disse netværk lever ikke altid op til nutidens krav om performance og sikkerhed. Eksempelvis kan det gå ud over produktiviteten, hvis din virksomhed har en middelmådig eller udfordret Wi-Fi-løsning - og hvis det er tilfældet, er det tid til at gøre noget ved det. I denne e-bog undersøger vi de trådløse udfordringer, som de fleste virksomheder står overfor og hvad der kan gøres for at overvinde dem.