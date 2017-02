Ransomware 2.0 truer: Smadrer din computers boot-funktion - ingen adgang til OS'et uden betaling

De it-kriminelles angreb med ransomware kan være på vej ind i en ny fase. Her krypterer ransomwaren ikke bare ofrenes filer - men gør det samtidig umuligt overhovedet at boote maskinen.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

De it-kriminelle har forelsket sig i ransomware.Det er ikke svært at få øje på hvorfor: Det er nemt at angribe med ransomware, og der er kort vej til pengene.Og nu kan ransomware-angrebene være på vej ind i en ny fase, hvor også oftrets operativsystem bliver sendt helt til tælling.Det skriver sikkerhedsvirksomheden Malwarebytes i sin '2017 State of Malware Report'."Ransomware trak overskrifter i 2016 og med god grund. Mens traditionel malware som som bank-trojanere, spyware og keyloggers kræver, at en cyberkriminel skal igennem igennem adskillige trin, før omsætningen leveres til bankkontoen, gør ransomware det til en gnidningsfri, automatiseret proces.""Script kiddies (hackere med begrænsede eller ingen kodeevner) kan sågar købe færdigudviklede ransomware-kits kendt som Ransomware as a Service (RaaS), der fjerner alt besværet ved digitalt tyveri," skriver Malwarebytes i rapporten.Alene i fjerde kvartal 2016 registrerede Malwarebytes næsten 400 ransomware-varianter, og alt tyder på, at udviklingen med de mange ransomware-angreb vil fortsætte for fuld kraft her i 2017.Det er dog især interessant, at sikkerhedsforskerne hos Malwarebytes forventer at se en ny type ransomware vinde frem.Denne type ransomware går ikke bare efter at kryptere ofrets filer på computeren, men forsøger også at ødelægge computerens evne til overhovedet at kunne starte op."Vi kan se flere varianter, der modificerer den inficerede computers Master Boot Record (MBR), der er en afgørende del af systemets evne til at boote til dens operativsystem," forklarer Malwarebytes."Når først det er ændret, vil systemet boote til en låseskærm, som de it-kriminelle har oprettet, hvor der kræves betaling for ikke bare at dekryptere filer, men også for at genoprette selve operativsystemet. ""Tilføjelsen af denne funktion reducerer et offers muligheder til to: Enten betaler du løsesummen, eller også bliver hele systemet ødelagt."Malwarebytes oplyser i rapporten også, at især tre ransomware-familier huserede i løbet af 2016.Det drejer sig om TeslaCrypt, Locky og Cerber.