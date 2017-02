Teleselskaber: Mobildækningen i Royal Arena er pivringe

Koncertgæster i det nybyggede Royal Arena skal ikke forvente at kunne oploade foto eller video til internettet, da mobildækningen i arenaen er pivringe, lyder det fra Telia og Telenor. Royal Arena forlanger masteleje 10 gange højere end den normale pris, lyder kritikken.

Det er normalt, at koncertgæster i dag filmer og deler billeder i lange baner via deres mobiltelefoner.Som kommende gæst i Københavns nye koncert-arena, Royal Arena, skal man imidlertid nok skrue ned for forventningerne.For her vil langt fra alle kunne bruge deres mobiltelefoner, da dækningen i hallen er pivringe.Sådan lyder det fra teleselskaberne Telia og Telenor, der ganske usædvanligt i en pressemeddelelse kritiserer koncertstedet.Ifølge de to teleselskaber har Royal Arena forsømt at indtænke mobildækning ind i byggeriet fra begyndelsen - eksempelvis ved at indbygge master i selve byggeriet.Det har der under byggeriet ikke været mulighed for, at og det har betydet, at teleselskaberne i givet fald er tvunget til at opstille master på byggeriet og betale masteleje til det selskab, der ejer bygningen.Her er teleoperatørerne og selskabet bag Royal Arena imidlertid løbet ind i uenigheder.Telia og Telenor beskylder nemlig Royal Arena for at opkræve en masteleje, der er mere end 10 gange højere end den gennemsnitlige masteleje i København."Det [er] vigtigt, at man i nybyggeri tænker indendørs mobildækning med fra starten. Det er en helt almindelig fremgangsmåde i tilsvarende koncertsteder og multiarenaer. Men i det her tilfælde kommer mobildækningen først med på bagkant og endda til en pris, der ligger meget langt over selv den københavnske markedspris," lyder det fra Henrik Kofoed i pressemeddelelsen.De to selskaberne vurderer, at op mod 40 procent af koncertgæsterne i Royal Arena ikke vil kunne oploade foto og andet til internettet fra deres mobiltelefoner."Vi ved, at det betyder meget for vores kunder, at de kan bruge deres mobiltelefon til at finde hinanden og dele oplevelsen ved at uploade billeder, når de er til koncerter. Det ved Royal Arena naturligvis også godt, og på den baggrund er det ærgerligt, at man vælger at bygge en flot arena uden at tage højde for noget så vigtigt for koncertoplevelsen som mobildækningen," lyder det fra netværksdirektør i Telenor, Peter Ditlev Nødbak.De to selskaber opsætter til aftenens koncert med Metallica en mobil mobilmast i nærheden af arenaen, så der vil være en acceptabel dækning.Det er imidlertid ikke en varig løsning, lyder det.Det har ikke umiddelbart været muligt at få en kommentar fra Royal Arena til kritikken, da selskabet ikke har returneret Computerworlds henvendelser.Se pressemeddelelsen fra de to selskaber her.