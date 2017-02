Tidlig version af hemmelig "Windows Cloud" lækket: Sådan kommer systemet (måske) til at se ud

Hvis et lækket "build" af Windows Cloud er ægte, vækker det nogle ret så interessante spørgsmål omkring Microsofts fremtidige planer med sit styresystem.

Annonce:



Annonce:

I sidste uge begyndte tech-medier at skrive og tale om Windows Cloud, der er en tilsyneladende ny version af Windows fundet i kildekoden på Windows 10 Preview.Microsoft kommenterer ikke på rygter, men en angivelig tidlig beta-version er blevet lækket til internettet, og det vækker nogle interessante spørgsmål om Microsofts planer med Windows 10.Ifølge flere unavngivne kilder citeret i amerikanske medier er Windows Cloud en skrabet version af Windows 10, som kun kan afvikle Microsofts apps fra Windows Store-butikken.For de af jer, der kan huske Windows RT, lyder det nok bekendt.Windows RT var en skrabet version af Windows 8, som netop kun kunne afvikle Windows 8-apps fra Windows Store, og som var en gigantisk fiasko for Microsoft på grund af manglen på apps.Så hvorfor prøver Microsoft - måske - igen?Svaret lader til at være: På grund af Google.Fordi Google er ved at sætte sig på markedet for billige, basis-computere med sine Chromebooks, og det kan Microsoft ikke have.Formålet og fordelene ved et Windows Cloud-system, hvor du kun kan køre Windows apps, er, at systemet vil være nemmere at håndtere og på samme tid mere sikkert på samme måde som en Chromebook, hvor du heller ikke kan installere software uden for et lukket økosystem.Brad Sams fra Microsoft-blogsitet Thurrott.com har kørt det lækkede Windows Cloud-build i en x86-baseret virtuel maskine på sin computer.Ifølge Brad Sams er der ikke den store forskel på Windows 10 og Windows Cloud bortset fra, at Windows Cloud ikke kan afvikle .net/win32-programmer.Også det amerikanske medie onMSFT har haft fingrene i Windows Cloud. Du kan se mediets videogennemgang her. Grunden til, at du ikke kunne afvikle .net/win32-programmer i det gamle Windows RT, var, at systemet kun kunne køre på de mobile, men strømbesparende ARM-processorer.Ifølge Brad Sams kan Windows Cloud fint køre på x86-hardware, så at Windows Cloud kun kan køre Windows Store-apps, er en kunstig begrænsning sat af Microsoft - og ikke på grund af hardwaren.Interessant nok fandt Brad Sams også en opgraderingssti i Windows Cloud, så Windows Cloud kan opgraderes til Windows 10 Pro. Det bekræfter igen at Windows Cloud vil kunne køre på "almindelige" computere med x86-hardware og ikke kun ARM-processorer.Det rejser samtidig spørgsmålet om, hvad formålet med Windows Cloud kan være. Hvis Windows Cloud skal være en del af små, svage, men billige konkurrenter til Googles basis-computere, Chromebooks, hvorfor kan computerne så opgraderes til Windows 10 Pro?Et andet formål med Windows Cloud kan være en nyindførsel af "Windows 8 With Bing".Det var en gratis version af Windows til producenterne, der ikke skulle betale for en Windows-licens, og på den måde blev prisen holdt nede på de billigste og mindste Windows-computere.Med Windows Cloud kan producenterne måske installere Windows Cloud på sine, små billige computere, der til gengæld kun kan køre Windows-apps og ikke "rigtige programmer".Forbrugerne kan derefter selv vælge at opgradere - og betale for det - til en mere fyldestgørende Windows-version, hvis de har brug for at installere almindelige programmer.Det ville være en oplagt mulighed for at promovere Microsofts Windows Store og dets apps.Uanset hvad, skal Windows Cloud klare sig med Windows Store-butikken, hvilket trods en stigende interesse fra udviklerne, stadig er en anæmisk oplevelse. Der mangler stadig mange af de mest benyttede og populære apps, hvilket også var grunden til, at Microsoft mere eller mindre har dræbt Windows til mobiler.Dem, der har apps, vinder markedet.