3 vil under 'ingen omstændigheder' betale løsepenge til hackere for vigtige kunde-data

3.600 kunders personfølsomme data er på spil i en større afpresningssag hos teleselskabet 3. Teleselskabet har dog tre grunde til, hvorfor det ikke vil betale løsesummen.

Teleselskabet 3 presses i disse dage af kriminelle, der ligger inde med brugerdata på anslået 3.600 3-kunder.De kriminelle vil have et større millionbeløb fra 3 for at undlade at offentliggøre brugerdata, der blandt andet indeholder CPR-numre.Men uanset hvor alvorlig en offentliggørelse af CPR-numre måtte være, vil 3 under ingen omstændigheder give efter for afpresningen og betale millionerne.Det fortæller 3's kundedirektør, Sidsel Rosendal Olsen."Jeg kan garantere for, at vi under ingen omstændigheder vælger at udbetale løsesummen til gerningsmændene. På den måde lægger vi jo op til, at den slags kriminalitet kan betale sig," siger Sidsel Rosendal Olsen til Computerworld."Det synes jeg ikke. Det er en ærgerlig situation, som både 3 og vores kunder står i. Men hvis vi giver efter over for afpresningen, er vi bare med til at føde en stigende og forfærdelig tendens med de her afpresninger i samfundet, og det vil vi ikke være med til," siger Sidsel Rosendal Olsen.Kundedirektøren kommer med tre specifikke grunde til, hvorfor 3 ikke vil betale løsesummen nu såvel som i senere situationer:"For det første forhandler vi ikke med kriminelle uanset situationen. Det er simpelthen så træls, at afpresninger af den type i stigende grad sker hos danske virksomheder, og denne gang er det bare os, der er ramt. Den udvikling vil vi ikke bidrage til.""For det andet betaler vi ikke netop for at sikre vores kunders sikkerhed. Vi vil jo ikke passe på vores kunder, hvis vi gav de kriminelle pengene, for så opildner vi flere kriminelle, der efterfølgende tror, at man kan malke 3 for penge.""For det tredje har vi ingen garanti for, at de kriminelle ikke vil bruge oplysningerne alligevel. Man har før set, at kriminelle enten efterfølgende har krævet flere penge eller alligevel har udnyttet eller offentliggjort oplysningerne."Teleselskabet 3 vil endnu ikke kommentere på, hvad der reelt er sket, og har overdraget sagen til politiet og anmeldt det til Nationale Cyber Crime Center (NC3)."Vi er blevet positivt overraskede over, hvor alvorligt politiet tager sagen, og hvor hurtigt politiet reagerer. De [politifolkene, red] er knalddygtige, og jeg har en god fornemmelse for, at sagen nok skal blive løst," siger Sidsel Rosendal Olsen.Sidsel Rosendal Olsen kan ikke fortælle yderligere om, hvordan lækket af personfølsomme data er sket, da efterforskningen stadig er i gang hos politiet, men du kan læse mere om, hvad du som 3-kunde selv kan gøre her: