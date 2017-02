Overblik: Danske webbureauer rodet ind i møg-sager med vrede kunder

Overblik: To danske web-bureauer har i den senere tid været indblandet i store opgør med utilfredse kunder, som mener, at bureauerne har forsøgt at snyde og bedrage dem. Hvad er det, der går galt?

To danske webbureauer er i den senere tid blevet voldsomt kritiseret af en række kunder, som mener, at bureauerne anvender uacceptale forretningsmetoder.Senest har Computerworld i en række artikler beskrevet, hvordan sportsmassøren Regin Jensen, der driver enmandsvirksomhed, havnede i en strid med webbureauet Business Solutions om en aftale, der gik galt.Ganske vist erkender Regin Jensen, at han nok skulle have lidt grundigere, da han indgik aftalen, men at et website ikke står øverst på dagsordenen for en selvstændigt næringsdrivende i lille firma.Fælles for bureauerne er nemlig, at de henvender sig til mindre erhvervsdrivende, som de lover på en nem måde kan få designet og hostet det website, som de ved, at de skal have, men som for dem er af sekundær interesse, da de jo har travlt med at udføre de håndværk, som de tjener deres penge på.Det ændrer dog ikke på, at Business Solutions' forretningsmetoder er omdrejningspunkt for flere Facebook-grupper med utilfredse brugere, lige som mange, der ligeledes føler sig dårligt behandler, har skrevet i Computerworlds debatforum i forbindelse med artiklerne.Business Solutions har efter Computerworlds omtale valgt at slå en streg over flere af selskabets udestående med utilfredse kunder.I slutningen af 2016 skrev Computerworld desuden en række artikler om webbureauet Orango, der udsendte regninger til kunderne for anvendelse af en række gratis Google-tjenester.Orango-direktør Klaus Walkusch oplyste dengang til Computerworld, at det handlede om at ‘beskytte kunderne.'Fælles for sagerne er, at ingen af direktørerne for de omstridte selskaber vil stille op til interview med Computerworld for at forklare sig.Istedet insisterer de typisk på kun at besvare spørgsmål per mail - og gerne med lang besvarelsestid.Det er en klassisk teknik til at forsøge at undgå kritiske spørgsmål, da den interviewede på grund af emailens langsommelige og envejs-rettede natur kan svare i øst (og fastholde svaret), selv om spørgsmålet egentlig bliver stillet i vest.Du kan læse mere om de enkelte sager med webbureauerne herunder. Klik på hvert enkelt link for at læse mere.Sportsmassøren Regin Jensen fik for to år siden et tilbud om en gratis hjemmeside hos et dansk webbureau. To år efter har han stadig ingen hjemmeside, men er i stedet havnet i RKI som dårlig betaler med en regning på små 40.000 kroner.Er det bondefangeri eller sløseri, når en enkeltmandsvirksomhed ikke kan gennemskue konsekvenserne af at underskrive en kontrakt med et webbureau? Det er der vidt forskellige meninger om, som du kan læse her.Webbureauet Business Solution har over længere tid oplevet en sociale medie-shitstorm fra vrede kunder, som føler sig dårligt behandlet af selskabet. Her forklarer webbureauets direktør, at kritikken har betydet opstramninger i blandt andet salgsarbejdet.Webbureauet Business Solution slår en streg over flere kunders gæld til webbureauet efter massiv kritik af selskabets forretningsmetoder. Selskabs-ejer Philip Kaas afviser kategorisk at stille op til interview. Istedet kræver han, at vi mailer til ham. Se hans svar her.Et dansk webbureau er røget ud i en shitstorm, hvor selskabet hænges ud på nettet for at have uigennemskuelige priser og dunkle forretningsmetoder. "Vi føler os lidt magtesløse, fordi vi jo ikke kan styre, hvad folk skriver på nettet," siger direktør Philip Kaas.Kunder hos det danske webbureau Orango er blevet opkrævet betalinger for Google-mailkonti med trussel om, at Google sletter deres konti og mails, hvis ikke pengene falder. Men Google oplyser til Computerworld, at Googles gratis mails stadig er gratis.Efter Orango har sendt regninger for ellers gratis Google-tjenester, undrer rival sig gevaldigt over fremgangsmåden og prisniveauet. Opgradering til betalingsservices er fornuftig nok, men det bør nok ske på fair vis, lyder dommen.Det danske webbureau Orango har opkrævet betaling for tvangsopgradering af kundernes ellers gratis mails fra Google for at beskytte kunderne mod Googles servicevilkår, fortæller direktør Klaus Walkusch.Orango-direktør Klaus Walkusch insisterer på at blive interviewet per mail, da Computerworld beder ham uddybe, hvorfor Orango kort efter hans tiltræden har forlangt betaling for gratis mail. Se mail-interviewet her.Det er desuden godt et år siden, at Computerworld skrev om webbureauet Danaweb, der havde givet mere end 1.000 kunder en meget kort betalingsfrist, efter de var blevet overført til selskabet fra konkurrenten Solid Media Group, der var gået konkurs.Den historie kan du læse mere om her:Mere end tusind danske virksomheder er kommet i klemme i stor konkurssag, der har gjort deres websites hjemløse. Stort hostingfirma har taget over - men det har en pris for de mange kunder. Få overblikket over hele affæren her.Hvor er det, at kæden hopper af? Og hvad bliver konsekvenserne? Giv dit besyv med i debatfeltet herunder.