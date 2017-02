Coop i hård kritik af KMD: Er skyld i alle it-problemerne - og vil ikke erkende fejl

Supermarkedsgiganten Coop melder sig nu i koret af utilfredse KMD-kunder sammen med flere kommuner og ATP.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

KMD befinder sig i disse måneder i dén grad i skudlinjen og i det, der må betegnes som en af de største kriser i virksomhedens historie.Kundernes kritik af it-giganten bliver ved med at tage til.Nu melder Coop sig også i koret af kritikere."Alle vores it-problemer skyldes KMD," udtaler Coops koncernchef, Peter Høgsted, til Finans.dk "Vi oplever dårlige leverancer, manglende efterlevelse af aftaler, uprofessionalisme og stærkt kritisable samarbejdsforhold," lyder kritikken fra Peter Høgsted.Kritikken bunder ifølge Finans.dk blandt andet i, at KMD står for lønsystemet i Coop, der har omkring 40.000 medarbejdere.Systemet indeholder ifølge Peter Høgsted så mange fejl, at supermarkedskædens regnskab "lider under samarbejdet med KMD."Koncernchefen fortæller til Finans.dk, at der bliver brugt alt for mange ressourcer på at rette fejl, og at KMD ikke lytter ret meget og ikke er selvkritisk nok i forhold til at kunne se egne fejl.Samtidig vil han ikke afvise, at det kan ende med en retssag mod KMD.KMD's administrerende direktør, Eva Berneke, siger til Finans.dk, at hun er overrasket over Coops kritik, og at hun ikke kan genkende billedet.Samtidig ser hun dog situationen med de utilfredse kunder som "dybt alvorligt."En stribe kommuner og ATP har allerede kritiseret KMD over længere tid.I januar krævede kommunerne via deres fælles it-selskab Kombit heftige prisnedslag fra KMD, som kommunerne beskyldte for at skovle penge ind på ikke at levere nye systemer til aftalt tid.Region Syddanmark har samtidig ophævet en stor kontrakt med KMD om et