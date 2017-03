Dansk programmør starter udvikler-protest mod idiotiske jobsamtaler: Vi slår jo alt op på Google

Danske David Heinemeier Hansson har startet en trend blandt udviklere på Twitter.

Flere it-udviklere demonstrerer i disse dage på Twitter over idiotiske jobsamtaler, hvor de forventes at vide og kunne tegne alt på en tavle. Læs her, hvad udviklerne har gang i.

En ny trend blandt programmører er ved at sprede sig.Trenden blev startet af den danske udvikler bag blandt andet Ruby On Rails, David Heinemeier Hansson.Han tweetede for godt en uge siden om, hvad han for alt i verden ikke ønsker at blive udsat for i et jobinterview oppe ved en tavle.Læs også: Danske David Hansson skabte Ruby on Rails: Derfor blev det et globalt megahit I en ren gruppe-psykologistil skriver David Heinemeier Hansson hudløst ærligt om sig selv ved at præsentere sit navn og erkende, at han ville dumpe, hvis han skulle skrive sorteringsalgoritmen boblesortering på en tavle."Hej, mit navn er David. Jeg ville dumpe, hvis jeg skulle skrive boblesortering på et whiteboard. Jeg slår kode op på nettet hele tiden. Jeg gør mig ikke i gåder," tweetede David Heinemeier Hansson om, hvordan et jobinterview med en it-tekniker kan udvikle sig.Det skriver The Outline Meddelelsen uden hashtags har tændt en trend blandt andre udviklere, der nu også træder frem med en præsentation af sig selv og erkendelser, som de fleste nok ikke lige havde set komme ud i offentligheden.Blandt dem er Tim Dierks, der er sikkerhedsudvikler hos Google."Hej, mit navn er Tim, og jeg er chef hos Google med over 30 års erfaring med programmering, og jeg bliver nødt til at slå op, hvordan man finder længden på en python-streng," tweeter Tim Dierks.Også Android-udvikleren Jon F Hancock er med på trenden."Hej, mit navn er Jon. Jeg er Android-lead hos Phunware. Jeg kan ikke læse fra en input-strøm uden at kopiere og sætte ind fra stack overflow," er budskabet oversat til lidt kluntet dansk.Flere af Jon F Hancocks følgere på Twitter stiller sig også frem med lignende erkendelser.Blandt protesterne mod det klassiske tech-jobinterview, hvor en kandidat skal demonstrere sit værd ved en tavle med opgaver fundet på til lejligheden, er der også flere kvinder, der blander sig.Her får budskabet i visse tilfælde en snert af kønsdebat om kvindelige it-folk, når Twitter-profilen 'Estelle' udtaler sig."Hej, jeg er Estelle. Jeg har udviklet hjemmesider siden 1998. Som en kvinde i tech-branchen taler jeg ikke om mine kode-mangler, da jeg frygter konsekvenserne."En anden kvinde, med Twitter-brugernavnet EricaJoy, går mere sarkastisk til værks i sin præsentation af manglende evner."Hej, mit navn er Erica. Hvis jeg fortalte jer om de ting, som jeg bliver nødt til at Google, vil I forsøge at bruge det som bevis for, at jeg ikke er en "rigtig it-ingeniør," lyder det fra EricaJoy.Så er spørgsmålet jo bare:Hvad er dit navn og din erkendelse som programmør, hvis du vil undgå tavle-interviewet ved en job-samtale?