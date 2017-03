Massiv bekymring over manglende it-sikkerhed og privatliv: Internet of things har en alvorlig udfordring

Forbrugerene er skeptiske over for internetforbundne enheder i hjemmet, viser ny undersøgelse.

Næsten to-tredjedele af alle forbrugere er bekymrede for, at internetforbundet forbrugerelektronik skal lytte med på samtalerne hjemme i køkkenet.Det viser en ny Gartner-undersøgelse foretaget blandt 10.000 respondenter i USA, Storbritannien og Australien.Forbeholdet over for de såkaldte internet-of-things-enheder (IoT) er ikke overraskende.Flere sager har malet et grimt billede af IoT, som når tv-værter i USA igennem fjernsynet kan aktivere Amazons Echo-enhed, eller data indsamlet fra en Echo-enhed bliver brugt i straffesager. I Danmark har forbundne Samsung-fjernsyn skabt skræk for aflyttende fjernsyn, hvilket dog viste sig at være en and Privacy-bekymringer er dog ikke alt, som den ventende IoT-tsunami skal slås med, ifølge Gartners undersøgelse.De fleste forbrugere fortæller, at de ikke har et behov for IoT-forbundne enheder i hjemmet.IoT i privaten er i høj grad stadig i "early adopter"-fasen for entusiasterne, beskriver Gartner-undersøgelsen.Forbundne enheder i hjemmet kan gøre hverdagen lettere og mere effektivt.Eksempelvis kan smarte termostater selv med tiden vide, hvornår du vil have stuen til at være varm og selv skrue ned for varmen i soveværelset om aftenen.Når - og hvis - flere forskellige produkter kan styres sammen, kan dit hjem gennemføre avancerede handlinger uden din indblanding.Tænder du fjernsynet, kan lyset eksempelvis selv sænke lysstyrken, persiennerne rulles ned for stuevinduerne, og opvaskemaskinen stopper for ikke at forstyre.Dette er dog stadig drømmescenariet, og de adspurgte i Gartners undersøgelse fortæller, at de i dag ligeså gerne selv vil have kontrol over termostater og lyset, ligesom de føler, at de kan gøre det hurtigere selv.Kun en tredjedel af de adspurgte var interesseret i et system, der automatisk regulerer hjemmets enheder.Andre undersøgelser vises et lignende billede, om end mere positivt. Mediebureauet Mindshare undersøgte i 2016 forbrugernes holdning til IoT i 19 forskellige lande, herunder Danmark.71 procent af de adspurgte danskere sagde, at privatliv er et vigtigt princip for dem, da de blev spurgt, hvorfor de var bekymrede, når virksomheder indsamler data via forbundne enheder.58 procent sagde, at "det føles creepy", ligesom 18 procent ikke mente, at de fik noget ud af det.Ligeledes ser vi i dag store sikkerhedsmæssige problemer ved IoT.I slutningen af 2016 blev et større netværk af inficerede forbundne printere, lamper og lignende brugt til at gennemføre et større DDOS-angreb.