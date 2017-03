Tidligere Tesla-chef vil investere milliarder i gigantisk batterifabrik i Sverige

En tidligere topchef hos Tesla vil bygge en gigantisk batterifabrik i vores naboland.

Svenske Peter Carlsson, der tidligere har været logistikchef i Tesla, planlægger at bygge en gigantisk batterifabrik i Sverige.Det skriver det svenske erhvervsmedie Dagens Industri Digital Fabrikken får navnet Northvolt og bliver efter alt at dømme en konkurrent til hans tidligere arbejdsgivers, Tesla, såkaldte gigafactory, der er ved at blive opført i den amerikanske stat Nevada.Det er Nortvolts forventning, at det første spadestik til fabrikken kan tages i slutningen af 2018, og de første dele af fabrikken vil stå færdig i 2020. Herefter vil fabrikken løbende blive færdiggjort frem mod 2023.Etablering af fabrikken vil ifølge Dagens Industri kræve en investering på i omegnen af 40 milliarder svenske kroner.Den høje pris skyldes, at virksomheden ønsker kontrol over hele kæden lige fra udvindingen af de råstoffer, som bruges i produktionen, til det færdige batteri."I dag er det et problem, at batterier er vældig dyre. Men ved at opskalere batteriproduktionen og tage kontrol over hele kæden lige fra udvindingen af materialerne til det færdige produkt, så tror vi på, at vi kan skabe en konkurrencedygtig forretningsmodel," siger Paolo Cerruti, driftschef for Northvolt, til Dagens Industri.Både Paolo Cerutti og Peter Carlsson har en fortid hos Tesla, og de oplyser til den svenske avis, at Tesla-stifteren Elon Musk "kender til planerne" om den svenske fabrik.Teslas er i øjeblikket ved at opføre verdens største batterifabrik, Tesla Gigafactory, i den amerikanske stat Nevada.Men Northvolts fabrik ventes at blive Europas største batterifabrik, og den vil være i stand til at producere 32-gigawatt-timer fra 2023.Det er lidt mindre end Teslas Gigafactory, der producerer 35 gigawatt-timer.Northvolt-fabrikken vil, når den er fuldt udbygget, dække et areal, som er større end "den gamle by i Stockholm", og samtidig forventes det, at det vil kræve 2600 ansatte at drive fabrikken. Inklusiv underleverandør er det forventningen, at fabrikken kommer til at skabe 10.000 nye job.Udover at have en fortid hos Tesla er Nortvolt-stifteren Peter Carlsson også bestyrelsesmedlem for det dansk elbils-startup Spiri.