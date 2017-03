Copydan om ny afgift på pc'er og smartphones: Vi vil sikre fair kompensation til producenterne

Interview: Her kan du læse, hvordan Copydan forklarer baggrunden for mulige ekstragebyrer på pc'er og smartphones. Et af hovedargumenterne er, at de nuværende danske regler på området er ulovlige.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra Surftown A/S Ny virksomhed og ny hjemmeside - her er tre klassiske showstoppers Styr på SEO, design og brugervenlighed? Det er ikke altid nemt. Få de gode råd til din hjemmeside her. | Læs mere

Fire afklaringer om kopiering Kulturminister Mette Bock (LA) har udpeget et ni-personers udvalg, der frem mod november skal tage stilling til en reformering af den danske blankmedie-ordning fra 1992.



Ordningen blev senest revideret i 2006 og har således ikke "nye" lagringsmedier som eksempelvis smartphones og clouds med.



Her er de fire hovedområder, som rettighedhaverne synes, at udvalget skal have fokus på:



1) Sikre rettighedshavere en fair kompensation fra kopieringen af deres indhold



2) Finde frem til de nutidige medier, der benyttes til kopiering



3) Enten lade et uafhængigt organ som i Finland, beslutte kompensationspriserne - eller lade Danmark have den svenske model med forhandlinger mellem rettighedshavere og lagerproducenter



4) Kortlægning af omfanget for kopiering i Danmark

Ni personer i ekspert-udvalget De ni personer i Kulturministeriets udvalg skal udover blankmedieafgiften også se på andre udfordringer med finansieringen af dansk indhold på tv, i radioen og på nettet.



Udvalget har otte måneder frem til november 2017 til at komme op med en række forslag og konkrete til, hvordan det danske kulturliv skal finansieres i den digital, global tidsalder.



De ni personer bliver:



- Professor Thomas Riis fra Københavns Universitet (formand)



- Professor Søren Sandfeld Jacobsen, Aalborg Universitet



- Professor Anker Brink Lund, CBS



- Professor Mark Lorenzen, CBS



- Advokat Katrine Schlüter Schierbeck, Law Factory



- Advokat Peter Schønning, Advokatfirmaet Peter Schønning



- Martin Gormsen, tidligere direktør i KODA/Copydan



- Niels Breining tidligere direktør i YouSee



- Caroline Søeborg Ahlefeldt-Laurvig-Bille, diverse bestyrelser

Annonce:

Det kommende arbejde hos Kulturministeriet med at fastsætte fair kompensationspriser til indholdsproducenter betyder formentligt, at der kommer højere priser på pc'er og smartphones.For ifølge organisationen Copydan Kulturplus, der forvalter ophavsrettigheder i Danmark, er det ikke så meget et spørgsmål om, hvorvidt den såkaldte blankmedieafgift kommer til lagermedier som pc' og smartphones, men snarere hvordan ordningen praktisk skal implementeres på disse enheder."Det setup, Danmark har i dag med vederlag alene på løse medier, er forældet og i strid med EU-reglerne," siger administrerende direktør for Copydan Kulturplus, Jacob Graff Hedebrink, til Computerworld."Så hvis man synes, at ordningen med kompensation for kopiering til egne lager-enheder er unfair, skal man reelt mere spørge, om vi overhovedet skal være medlem af EU," fortsætter han.Helt basalt er betalingsordningen for blanke medier med mulighed for kopiering indført, fordi salget af it-udstyr med muligheder for lagring kan påvirke salget af kulturprodukter som film, musik, bøger og andet."Rettighedshaverne ville jo hellere end gerne kunne styre deres egne rettigheder, men det kan de ikke, når folk i henhold til loven lovligt kan kopiere deres indhold.""Så i stedet for et overvågningssamfund, hvor samfundet kontrollerer, hvad folk downloader og gemmer, er der tale om en generel kompensationsbetaling for lovliggjort privatkopiering," siger Jacob Graff Hedebrink.Han uddyber formålet med ordningen ved at forklare, at når folk kopierer indhold uden at spørge om lov til kopieringen først, så kommer kompensationen i spil."Logikken er jo, at vi som samfund giver folk en vis ret til lovligt at kopiere visse former for indhold, som producenter og andre rettighedshavere bagefter ikke kan gå ud at sælge," lyder det fra Jacob Graff Hedebrink.Han peger på, at alle lande omkring Danmark så som Sverige, Finland og Tyskland allerede har håndteret udfordringen med, at folk kan kopiere til deres lagermedier i computere og på telefoner. Og nu er det så Danmarks tur."I Storbritannien har man håndteret kopieringsspørgsmålet noget anderledes, da man principielt ikke må kopiere indhold fra eksempelvis tv," forklarer Jacob Graff Hedebrink.I dag skaber kompensationsafgiften til kulturlivet - kaldet blankmedieordningen - årligt en omsætning på 30 millioner kroner til indholdsproducenterne.Ved indførslen af ordningen tilbage i 1992 var målet, at man skulle op at runde en kopi-afgift på 100 millioner kroner. Indtil videre er en årlig kopiafgift på blanke medier dog kun nået op på 96 millioner kroner i et enkelt år tilbage i 1990'erne.Siden er kopieringsafgifterne dalet kraftigt i takt med, at de afgiftspålagte medier såsom analoge videobånd og digitale hukommelseskort er blevet erstattet af nyere medier med større lagerkapacitet som eksempelvis smartphones.Med udspillet om reform af blankmedieordningen fra kulturminister Mette Bock (LA) tidligere på ugen, vil man således i en kommende arbejdsgruppe under Kulturministeriet skulle se på, hvordan de danske regler kan harmoniseres i forhold til resten af EU.Arbejdsgruppen skal blandt andet undersøge, hvilke medier der skal omfattes af ordningen, og hvordan den konkret skal håndhæves."I Sverige har man kørt en evidensbaseret model med fokus på, hvordan folk kopierer og på hvilke enheder, de kopierer til. Taksterne er fastsat via en forhandling mellem hardware-producenter og rettighedshavere," forklarer Jacob Graff Hedebrink fra Copydan Kulturplus."I Finland derimod har man et organ, en form for et ekspertudvalg, der bestemmer medier og priser," fortsætter han.Hvordan kompensationsafgiften skal håndhæves i Danmark, bliver et af de store spørgsmål, som Kulturministeriets arbejdsgruppe skal diskutere sig frem til i de kommende måneder."Det er korrekt, og det er derfor, at man kan lave undersøgelser, der viser det reelle omfang af den lovlige kopiering. Derefter kan man sætte kompensationen for, hvor meget kopiering der foregår.""Det eneste gode argument for overhovedet at have en blankmedieordning er jo, at vi som samfund har bestemt, at man godt kan fabrikere visse kopier uden først at spørge om lov. Det bedste alternativ til et Big Brother-samfund med total overvågning af forbruget er at have kompensationsordninger for kopier.""I Sverige har man undersøgt kopieringen i 2016 på smartphones, og derfra er man kommet frem til, at smartphones skal omfattes af ordningen. Kopieringen undersøges tilsvarende også i Finland, Tyskland, Frankrig og anddre europæiske lande. Det ville være underligt, hvis Danmark adskiller sig væsentligt fra disse lande, men det må vi jo finde ud af via undersøgelser.""I dag er journalister ikke med i ordningen, men dem kunne man godt beslutte sig for at inddrage. Der er et lighedsprincip, der går ud på, at alle rettighedshavere har lige adgang til midlerne, uanset om de er medlem af Producentforeningen, Musikerforbundet, noget helt tredje eller ej.""To tredjedele af pengene fra blankmedieordningen tilfalder individuelt de rettighedshavere, der kopieres mest. En tredjedel går til vækstlag som eksempelvis nye produktionsselskaber og nye kunstnere, fordi Folketinget har bestemt det, eftersom hvis der er kopiering i et samfund, kan det være sværere at etablere nyt inden for de områder med kopiering.""Billedet med bilen er ikke helt det samme som med indhold, der kan kopieres. For hvis vi i samfundets interesse har besluttet os for, at vi gerne lovligt må kopiere indhold, hvordan kan vi på anden fair vis give de kunstnere og indholdsproducenter et plaster på såret, når folk bare kopierer indhold til deres private lagermedier?""Helt basalt, hvis vi som samfund griber ind i kunstnere og producenters måde at tjene penge på ved at tillade visse former for kopiering, så må vi jo give disse rettighedshavere noget andet, de kan leve af," fortsætter Jacob Graff Hedebrink."Jeg har for nyligt optaget filmen De Grønne Slagtere via mit tv's harddisk-optager, og derfor vil jeg nok ikke købe den på DVD eller betale en streamingtjeneste for at kunne se filmen. Derfor skal film-producenterne og øvrige rettighedshavere kompenseres for denne tabte fortjeneste, fordi de jo ikke tjener noget på min kopi.""Det kunne principielt godt komme på tale eksempelvis for de involverede journalister.""Vi ved, der foregår kopiering. Vi kender ikke omfanget, så lad os få det undersøgt. Rettighedshaverne kræver jo ikke penge, hvis der ikke er blevet kopieret. Men når de ikke kan forhindre kopieringen, kommer kompensationen i spil.""Nej, der er via cache tale om en midlertidig lagring, som der ikke skal kompenseres for.""Det har jeg ikke nogen holdning til.""Indtil videre er vi blevet holdt hen, så der findes ikke nogen budgetter for, hvor meget der kan komme ind. Vi forventer et niveau, der svarer til vores nabolande," runder Jacob Graff Hedebrink af.