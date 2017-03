WikiLeaks samarbejder med tech-giganter: Deler viden for at lukke CIA's spionhuller

WikiLeaks vælger at dele de uredigerede dokumenter med kode med Apple, Google, Microsoft og andre tech-virksomheder for at lukke for de huller, som CIA eftersigende benytter til overvågning.

Efter sidste uges store læk af CIA-dokumenter vælger WikiLeaks at dele den uredigerede kode med tech-virksomhederne som Google, Apple og Microsoft for at lukke potentielle sikkerhedshuller.Det fortæller Julian Assange i et video-klip fra den ecuadorianske ambassade i London, som du kan se her Apple, Google og Microsoft har allerede fortalt, at langt de fleste sårbarheder, som CIA ifølge de lækkede dokumenter har udnyttet, er blevet lukket for længst, men uden de uredigerede dokumenter, kan de ikke vide sig sikre.WikiLeaks klippede al kode ud af de lækkede dokumenter, så sårbarhederne ikke kunne udnyttes af andre, og det er de detaljer, som WikiLeaks nu vil dele med tech-virksomhederne."Vi har valgt at samarbejde med it-selskaberne og give dem eksklusiv adgang til de tekniske detaljer i dokumenterne, så rettelser kan blive udviklet og udsendt," forklarede Julian Assange.De mange afsløringer fra WikiLeaks viste et massivt fokus på digital overvågning hos den amerikanske efterretningstjeneste.Flere eksperter mener dog ikke, at CIA forsøgte at udvikle masseovervågning, som CIA's søsterorganisation NSA er blevet afsløret i at gøre.Den danske sikkerhedsekspert Peter Kruse fortæller, at de mange dokumenter tyder på, at CIA benyttede sine værktøjer til målrettede og nøje planlagte overvågninger.I dokumenterne kom det blandt andet frem, at CIA kunne aflytte brugere af iPhones og via Samsung-fjernsyn, men at det i det sidste tilfælde krævede fysisk adgang til fjernsynet for at installere overvågnings-softwaren.Med adgang til kildekoden kan de store tech-giganter få rettet de forskellige sårbarheder i sine produkter. WikiLeaks har planer om at frigøre koden, så snart de store selskaber er færdige med at udsende patches.