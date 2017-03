Global internet-konference i gang i København: Her er internettets splinternye super-kryptering

Reportage: Sikkerheden på nettet skal strammes op, lyder det fra internettets administratorer i ICANN, som besøger København i denne uge. Verdenspremieren på kryptografi-udskiftningen bliver nu skudt i gang.

Internet-organisationen ICANN med ansvar for blandt andet håndtering af internettets domæner er i disse dage i København, hvor nettets nutid og fremtid bliver diskuteret.Københavner-mødet er organisationens 58. verdensomspændende konference, og mødet har tiltrukket mere end 2.500 konference-deltagere fra teknikkens, politikkens og de internet-nysgerriges verden til Bella Center i den sydlige del af den danske hovedstad.En af de ting som ICANN arbejder på for tiden, er en udskiftning af internettets kryptografi, som i høj grad kommer til at berøre den måde, de danske teleselskaber håndterer internettrafik på.Den officielle dato for udskiftningen er den 11. oktober i år, og herefter vil udskiftningen foregå i de seks efterfølgende måneder.ICANNs CTO David Conrad fortæller på københavner-konferencen, at internet-organisationen tyvstarter krypto-udrulningen med et testforløb, der begynder i dag."Hvis du er DNS-operatør, skal du være meget velkommen til at kigge på vores hjemmeside. Hvis du ikke er, vil du nok synes, det er noget kedeligt, nørdet indhold," siger David Conrad fra konferencen-scenen til de mange konference-deltageres latter og applaus.Han fremviser derefter denne adresse, hvor du kan læse mere om og teste DNSSEC-valideringen Udover at sørge for sikkerheden i DNS (Domæne Navne System) for internettets befolkning, der er vokset til cirka 3,7 milliarder brugere, har ICANN en hel række andre missioner i København.Non-profit-organisationen løfter sløret for, at københavnerkonferencen blandt andet skal bruges til at diskutere åbenhed, DNS-misbrug og den næste generation af registreringsservices, som afløser til WHOIS-systemet.Derudover vil ICANN igennem sine nøgleord "gennemsigtighed" og "pålidelighed" i København sparke gang i 300 sessioner, der omhandler alt fra håndtering af de nye toplevel-domæner, som er vokset fra de 22 oprindelige til i dag at huse 1.200.Også områder som hate-speech, cyberangreb, ytringsfrihed samt ICANN's centrale rolle som internettets viceværter vil blive diskuteret på konferencen."Internettet er en, og vi har kun set starten," forklarer ICANN's svenske direktør Göran Marby fra scenen i Bella Center."Jeg fik i oktober en af mine medarbejdere til at udarbejde et flow-chart over alle ICANN's processer, og her seks måneder senere er vi stadig i opdagelsesfasen," siger han og lægger dermed op til, at ICANN-konferencer er et sted, hvor mange vidtspændende områder ved internettet bliver vendt.