AMD lancerer næste omgang Ryzen-processorer: Det kommer Ryzen 5 til at koste

AMD offentliggør priser og lanceringsdato for sine mere mainstream Ryzen 5-processorer.

AMD fortæller i et konferenceopkald for pressen, at processorerne vil kunne købes fra 11. april, og samtlige de fire nye Ryzen 5-processorer vil komme til at koste under 250 dollar - cirka 1.700 kroner.

Ryzen er prissat til at ramme Intels Core i5-processorer, men ligner i højere grad Core i7-processorer, hvad angår antal kerner og tråde.

Priserne bliver således:

Ryzen 5 1400, (4-core/8-thread, 3.2GHz/3.4GHz): 169 dollar - direkte omregnet til 1.200 kroner

Ryzen 5 1500X, (4 cores/8 threads, 3.5GHz/3.7GHz): 189 dollar - direkte omregnet til 1.300 kroner

Ryzen 5 1600 (6 cores/12 threads, 3.2GHz/3.6GHz): 219 dollar - direkte omregnet til 1.500 kroner

Ryzen 5 1600X (6 cores/12 threads, 3.6GHz/4.0GHz): 249 dollar - direkte omregnet til 1.700 kroner.

Forvent at prisen bliver højere, når processorerne kommer til Danmark.

Bedre end Intels(?)

Det har været målet, at AMD ville levere større ydeevne til prisen end Intel.



AMD selv sammenligner sin seks-kernede Ryzen 5 1600X med Intels kun fire-kernede i5-7600K, der koster 2.000 kroner i Danmark (242 dollar i USA).

AMD forventer at sælge dobbelt så mange Ryzen 5-processorer som de dyrere, men også mere kraftfulde Ryzen 7-processorer, som blev lanceret for en lille måned siden.

