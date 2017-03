Surface Book på vej til Danmark - også Surface Book 2 kan være på trapperne

Microsofts vilde hybrid-computer Surface Book kommer til Danmark d. 20 april. Allerede nu er der rygter om en Surface Book 2, som ikke kommer til at ligne Surface Book.

Den eksisterende Surface Book, der kommer til Danmark fra den 20 april.

Bedst som Æ, Ø og Å endelig pryder tastaturet på Microsofts Surface Book-computer begynder rygterne om den næste version af computeren at florere.Det taiwanske medie DigiTimes skriver, at Microsofts næste version af Surface Book netop er gået i masseproduktion på kinesiske fabrikker.DigiTimes har et plettet ry med dækningen af læk-historier, hvor nogle viste sig at være usande, men det er dog samme medie, der lækkede den oprindelige historie om Microsofts Surface Studio-computer, før Microsoft havde havde offentliggjort den.Ifølge DigiTimes' anonyme kilder vil Microsoft højst sandsynlig præsentere den nye Surface Book i slutningen af april eller begyndelsen af marts, hvilket bakkes op af en prisnedsættelse på Surface Book i USA, skriver mediet.Den kommende Surface Book "2" vil ifølge DigiTimes kilder være en mere almindelig computer uden mulighed for at dele skærm og computer fra tastaturet, som Surface Book ellers blev så kendt for.Grunden skulle være, at forbrugerne har haft svært ved at forstå forskellen på en Surface Pro 4 og en Surface Book, ligesom det særlige 2-i-1-design fik prisen til at være meget højere, end hvad de fleste forbrugere vil give.Surface Book "2" vil dog stadig beholde det særlige "Surface" design i solidt metal og skarpe kanter.Det taiwanske medies kilder fortæller også om en startpris for den nye Surface Book på 1.000 dollars - omregnet til 7.000 kroner - fremfor den nuværende Surface Books startpris på 1.500 dollars - omregnet til 10.400 kroner.Den danske pris for den billigste Surface Book er 12.999 kroner for modellen uden et dedikeret grafikkort.