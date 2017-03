Espen Aarseth er Danmarks første professor i computerspil: "Jeg vil inspirere studerende til at blive kritiske forskere, selv om de arbejder med spil, som af mange regnes for ren underholdning"

Foto: IT-Universitetet.

Interview: Danmark har for første gang nogensinde udnævnt en professor i computerspil. Den nyudnævnte computerspilsprofessor skal i de næste fem år beskæftige sig med udvikling af en forskningsramme, der kan give os bedre spil i fremtiden.

Norske Espen Aarseth bliver Danmarks første professor i computerspil, efter IT-Universitetet i København har udnævnt den 51-årige nordmand til professor i spilvidenskab.I sine knap 14 år på IT-Universitetet har Espen Aarseth først og fremmest været med til at etablere universitetets Center for Computer Games Research i 2003, hvor han i dag er forskningsleder.Udover at lede forskningscentret for computerspil har Espen Aarseth udgivet et væld af publikationer om spilforskning med emner om alt fra spil-afhængighed til computerspils mere generelle betydninger i samfundsudviklingen.Med sig ind professoratet tager Espen Aarseth to millioner euro (knap 15 millioner kroner) til brug over en femårig periode frem mod 2021.Bevillingen kom i 2016 som et legat fra European Research Council (ERC), hvilket altså ikke er hængt direkte op på professoratet, men er en anerkendelse direkte fra ERC.Pengene vil han blandt andet bruge på at udvikle en samlet rammeteori ved navnHer er det tanken, at den nyudnævnte professor vil inkludere andre forskningsområder som sociologi, psykologi, filosofi, æstetik og teknologi til at forstå og nuancere effekterne ved computerspil, som i dag fortsat tilhører de allermest populære computerprogrammer.Espen Aarseths første tale som professor i spilvidenskab sker tirsdag 4. april, hvor han vil give sit perspektiv på, hvor spilforskningen er i dag - og hvordan den udvikler sig i fremtiden.Computerworld har derfor spurgt Espen Aarseth om, hvad der tiltrak ham ved spil, og hvordan han ser på den fremtidige forskning."For mere end 30 år siden prøvede jeg tekstbaserede adventurespil for første gang, hvor jeg fandt en personlig indgang til en verden fyldt med fantasi og muligheder. Det var ganske anderledes end datidens simple spil, hvor man typisk skulle være hurtig og vinde over en modstander," forklarer Espen Aarseth og fortsætter:"Oplevelsen gav mig mod på at studere computerspil, så jeg kunne indsamle en masse værktøjer til, hvordan spillene skulle forstås. Dengang drømte jeg ikke om at blive spil-professor, men derimod om at forstå spillene.""Først og fremmest ønsker jeg at etablere et nyt fagområde inden for organiseret spilforskning, som modsat mange andre forskningsretninger jo kun er omkring 20 år gammel.""Dernæst vil jeg gerne inspirere studerende til at blive dygtige, kritiske forskere, selv om de arbejder med et produkt som spil, som af mange regnes for ren underholdning.""Slutteligt er det min ambition at give nye perspektiver på, hvad spil betyder for samfundet. I dag er der en masse frygt og fordomme tilknyttet til spil, vi skal have gjort op med, og det håber jeg, at min forskning kan bidrage til.""Det er min ambition at udvikle nye analysebegreber, når vi skal studere computerspil på en meningsfyldt måde. Ligesom litteraturforskning har sine egne termer og forståelsesnøgler, skal spil-forskning også kunne studeres i den korrekte kontekst.""Danmark er i høj grad allerede på verdenskortet, efter IT-Universitetet tilbage i 2001 husede den første internationale konference om computerspil. I dag gælder det om at holde os til og skabe de bedste rammer, så vi kan holde på topforskerne inden for computerspil.""I dag er spilbranchen jo en etableret industri, hvor der er mange ressourcer til at udvikle spændende spil. Mit håb er, at min forskning kan bruges af folk på vej ind i spil-industrien, så de får en kritisk tilgang til det at udvikle computerspil, da stort set alle spiller spil i dag."