Morgen-brief: De vigtigste it-nyheder onsdag morgen - Dansk Supermarked vil på Wupti samle alle webbutikker til fælles kamp mod Amazon

Dansk Supermarked vil samle alle webbutikker i kamp mod Amazon. Mobilbetalingsselskab satser på regninger og netbutikker. Borgeres indtastede data ender i samme bunke

Velkommen til denne onsdag morgens morgen-briefing, hvor Computerworld sender dig det hurtige overblik på morgen-kvisten.Dansk Supermarked omdanner online-markedspladsen Wupti til en slags samlet markedsplads for dansk e-handel, hvor alle webbutikker kan sælge deres varer.Det sker ifølge Børsen i et forsøg på at modstå enorme Amazon, som står på spring til for alvor at rykke ind i Danmark. Amazon har i den senere tid erobret store markedsandele i både Tyskland, Frankrig og UK.Kenneth Nielsen, direktør for e-handel i Amazon, siger til avisen, at han tror på, at de danske e-handelsbutikker kan både ‘samarbejde og konkurrerere på samme tid,' samt at det er nødvendigt at gøre noget, fordi det er nødvendigt, at de danske webbutikker har et modsvar, når Amazon kommer.Mobilbetalingssløsningen Vipps satser på, at man hverken har brug for kontanter eller kort, når man skal betale fremover. Men i butikkerne har løsningen hård konkurrence fra ikke mindst kort. Så nu satser selskabet på fakturabetalinger, og netbtuikker skriver Børsen.I mange tilfælde ender de data, som borgerne har tastet ind i en række felter på det offentliges hjemmeside, i en samlet bunke ‘omme bagved,' skriver Version2. Det sker ifølge sitet i mindst halvdelen af tilfældene, at data skovles sammen i en pdf-fil, selv om borgeren på den anden side af computeren har tastet data ind i mange forskellige rubricerede felter."Det er lidt som med skraldebilerne. Det svarer til, at du bruger tid på at sortere dit affald derhjemme, og så finder du ud af, at det hele alligevel ender i samme dynge. Sådan er det også med digitaliseringen. Hvis du sidder og bruger tid på at udfylde alle mulige formularer, så ender det ofte i en flad pdf fil, hvor sagsbehandleren skal sidde og taste det hele ind igen,« siger it-chef i Aalborg Kommune, Johnny Vad til sitet.