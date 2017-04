Facebook satser stort på nye virtuelle løsninger: Skal bruges til at udfordre Google og Apple i stor stil

Facebook satser stort på ny augmented reality som skal blive selskabets vej ind som dominerende faktor på smartphone-scenen. Her kan du se nogle af de ting, som Facebook har præsenteret på selskabets store udviklerkonference, F8.

Hvis der er et overordnet budskab, der dominerer Facebooks store udviklerkonference, F8, så er det, at der for alvor bliver sat skub i den masterplan, som Mark Zuckerberg præsenterede sidste år.Du kan se masterplanen her:Masterplanen indeholder ambitiøse målsætninger inden for augmented reality, kunstig intelligens og virtuelle løsninger og strækker sig hele 10 år ud i fremtiden.På F8-konferencen, der løber af stablen i disse dage, har Facebook allerede løftet sløret for en række nye augmented reality-baserede løsninger.Facebook har i de senere år investeret flere milliarder kroner i udviklingen af augmented reality-løsninger, og Mark Zuckerberg pegede under åbningen af konferencen på, at Facebook vil gøre kameraet til "den primære augmented reality platform'Facebook har længe tumlet med smartphone-planer, men missede i første omgang muligheden for at markere sig som leverandør af et regulært styresystem til smartphones.De nye løsninger er således Facebook bud på en ny vej ind på smartphone-markedet, hvor selskabet håber at kunne blive en dominerende magtfaktor, der kan udfordre både Apple, Google og i mindre målestok Microsoft, der er de tunge aktører på dette område.Det kommer blot ikke til at handle om styresystemer, men om kameraet, som Mark Zuckerberg og Facebook altså regner med bliver den primære indgangsvejs til smartphone-verdenen i de kommende år.Som Facebook altså med de nye lanceringer håber at kunne komme til at dominere.Centralt i planerne finder vi den såkaldte Camera Effects-platform, som Mark Zuckerbeg præsenterede fra scenen under sin keynote.Udviklere kan anvende platformen til at indlemme Facebook direkte i deres egne augmented reality-apps via enhedens kamera og Facebook-appen.Facebook har store forventninger til løsningen, som henvender sig til en meget stor skare udviklere i alverdens selskaber, som kan anvende platformen til at indbygge de virtuelle funktioner i deres løsninger.Fra scenen præsentede Zuckerberg forskellige scenarier - blandt andet oplysninger om en vinflaske, damp fra en kaffekop og lignende småting.Ligeledes er Nike klar med en funktion, hvor brugeren i app'en kan få placeret et Nike-svedbånd på hovedet.Det sker med tæt integration med Nike+ Run Club.I augmented reality-verdenen er Facebook også på vej med den såkaldte Spaces-løsning. Her vil det blive muligt at møde sine venner i en augmented reality-verden via Oculus Rift, hvor man selv og ens venner vil fremstå som avatarer, der kan dele dokumenter og lignende med hinanden.Har man ikke lige en Oculus Rift, kan man anvende videofunktionen i Messenger og kigge ind i den virtuelle verden via sin telefon.Mark Zuckerberg og Facebook understregede, at der er lang vej endnu på vejen mod virtuelle verdener og fuldt funktionelle augmented reality-løsninger.Men de nye lanceringer giver om ikke andet et tydeligt tegn på den kurs, som Facebook vil tage i de kommende år.Du kan se hele