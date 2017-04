Preben Damgaard vil investere i flere mobilselskaber i kølvandet på sin millioninvestering i Plenti

Rigmanden Preben Damgaard er klar til at investere i flere mobilselskaber i kølvandet på sin nye millioninvestering i Plenti.

Annonce:



Annonce:

It-rigmanden Preben Damgaard står klar til at investere i mobilselskaber.Han har nemlig fået blod på tanden, efter han har investeret i selskabet Plenti, som i det seneste år har haft pæn vind i sejlene.Preben Damgaard investerede i marts et to-cifret millionbeløb i Plenti, ligesom han trådte ind i selskabets bestyrelse.Dengang sagde direktør Peter Mægbæk til Computerworld, at det var et 'stort skulderklap' til Plenti, ligesom Preben Damgaards penge og indsigt kunne give Plenti et fundament til at investere i fremtiden."Får jeg en tilsvarende mulighed, er det bestemt en mulighed, som jeg vil forfølge," siger Preben Damgaard til IT Watch om sin investering i Plenti."Jeg har set ned i en helt ny virksomhed som Plenti, der er drevet af dygtige mennesker og har vigtig viden med herfra. Fremtiden kan give svaret, men det er ikke fjernt for mig at se mig selv i et nyt setup," siger han.Preben Damgaard var i 2001 med til at sælge Navision til Microsoft for DD milliarder kroner.Salget gjorde ham og de øvrige ejere - heriblandt hans bror Erik Damgaard - til milliardærer.Siden har han investeret i en lang række forskellige virksomheder og haft forskellige bestyrelsesposter.Han har både erhvervet sig aktier og stille lånekapital til rådighed for Plenti, og han siger, at han har taget sig ‘ganske godt betalt,' for det.Plenti overvejer at investere i erhvervsområdet, ligesom pengene også vil skulle gå til at styrke salgsarbejdet i selskabet.Peter Mægbæk har tidligere forklaret til Computerworld[/url], at Plenti jagter volumen i antal kunder."En tommelfingerregel i forhold til vores egne beregninger er, at hvis vi har en 30-40.000 kunder inden for de første par år, er forretningen selvkørende. Men vores ambition er højere: Vi mener, at vi skal op på 100.000 inden for det første år eller to," sagde Peter Mægbæk sidste år.Plenti venter at kunne ramme 100.000 kunder inden nytår.Peter Mægbæk var i sin tid medstifter og administrerende direktør i Fullrate, som TDC købte i 2009 i en kæmpehandel. Han har også været administrerende direktør i Viasat.Den anden stifter er Morten Strunge, der stod bag teleselskabet Onfone, som TDC købte for omkring 300 millioner i 2011.Han var også stifter og direktør hos ebogstjenesten Mofibo - den ene af de tjenester, der indgår i Plentis pakke. Morten Strunge solgte Mofibo for et trecifret million-beløb.