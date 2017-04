Apple truede Uber med udelukkelse efter regelbrud: Sporede iPhone-brugere der slettede appen

Foto: Morten Sahl Madsen

Uber sporede iPhones, selv efter at virksomhedens app var blevet slettet og telefonen nulstillet. Det fik Apples Tim Cook til at true med bål og brand.

Annonce:



Annonce:

For to år siden blev kørsels-appen Uber truet med udelukkelse fra Apples App Store.Det skete efter, at Apple afslørede Uber i at bryde App Store-reglerne ved at spore brugernes telefoner, selv efter at brugerne havde slettet Ubers app.Det skriver New York Times I et stort portræt af Uber-stifteren Travis Kalanick beskriver den amerikanske avis, at truslen blev leveret personligt af Apples administrerende direktør, Tim Cook, under et møde med Travis Kalanick i Apples hovedkvarter i 2015.Her fremsatte Tim Cook et krav om, at Uber øjeblikkeligt skulle indstille iPhone-sporingen, hvis ikke virksomheden ønskede at blive udelukket fra Apples App Store og dermed miste adgang til millioner af brugere over hele verden.Ubers brøde bestod i, at virksomheden havde indsat et såkaldt digitalt fingeraftryk i sin app.Apple har tidligere tilladt brugen af digitale fingeraftryk, også kendt som såkaldte Unique Device Identifiers (UDID), men forbød det af privacy-hensyn i 2013.Fingeraftrykket består af et lille stykke kode, der gør det muligt at identificere unikke iPhones, selv efter Uber-appen er blevet slettet, og telefonen er blevet nulstillet.Formålet med det digitale fingeraftryk var at forhindre en særlig form for svindel, der var populær blandt kinesiske Uber-chauffører, hvor stjålne iPhones blev anvendt.Men metoden stred mod Apples regler, og for at undgå det blev opdaget, forsøgte Uber at skjule aktiviterne ved at opsætte et såkaldt "geo-fence" omkring Apples hovedkvarter.I praksis betyder det, at koden blev deaktiveret på telefoner, der blev brugt i nærheden af Apples hovedkvarter.I udtalelse til flere amerikanske tech-medier oplyser Uber, at virksomheden i dag: "Ikke overvåger individuelle brugere eller deres lokation, hvis de har slettet appen."Det er langt fra første gang, at Uber kommer på kant med regler og lovgivninger i forsøget på at vinde kampen om det attraktive kørsels-marked, hvor det globale taxamarked menes at repræsentere en værdi på knap 100 milliarder dollar.Eksempelvis kom det frem i sidste måned , at Uber har anvendt et avanceret software-system ved navn Greyball, der er designet til at identificere og blackliste brugere, som er tilknyttet politi og retsvæsenet.Brugere som dermed kan formodes at bruge appen til at indsamle beviser mod tjenestens chauffører.Travis Kalanick bliver ofte beskrevet som en yderst aggressiv og konkurrence-præget leder, og hans særlige ledelsesstil har skabt et firma, der har oplevet en enorm vækst gennem de seneste år, men som også har betydet, at virksomheden gang på gang er kommet i konflikt med taxilovgivninger over alt på kloden.Senest i Danmark, hvor Uber for nylig valgte at trække sig ud af markedet.