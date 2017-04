Stofas redningsplan efter milliard-nedskrivning: Vil kæmpe mod Netflix med regionalt indhold

Foto: Henrik Hoegh.

Interview: En kombination af flere kunder og indhold, der er særligt relevant for danskerne, skal give Stofa succes. Det bliver ikke nemt, erkender direktøren bag planen.

Annonce:



Annonce:

"Vi kan ikke lægge os til at dø. Vi er nødt til at videreudvikle virksomheden. Det har vi tænkt os at på prøve på. Vi siger ikke, at det bliver nemt." Niels Duedahl, direktør SE

Årsregnskab Stofa A/S Mio. kroner 2015 2014 2013 Omsætning 1.888,9 1.770,2 1.417,7 Resultat af primær drift 91,6 40,6 175,4 Resultat før skat 85,1 43,6 170,1 Resultat efter skat 62,9 29,1 125,1 Egenkapital 273,8 210,9 299,6 Antal ansatte 656 558 454 Læs mere om Stofa A/S i Brancheguiden Kilde



Med et mediemarked i hastig forandring, hvor danskerne i hobetal opsiger deres store tv-pakker for i stedet at blive underholdt på internationale streamingtjenester, står Stofa overfor voldsomme udfordringer.Det erkender direktør for SE, der ejer Stofa, Niels Duedahl."Jeg ved godt, at vi har tabt tv-kunder. Det har alle tv-udbydere i markedet helt naturligt, fordi danskernes medievaner ændrer sig. Det er ikke en dansk trend. Det er en global trend," siger han.SE købte i 2012 Stofa for 1,9 milliarder kroner, hvilket du kan læse mere om her:Energiselskabet fra Esbjerg har nu valgt at nedskrive SEs goodwill i Stofa med 1,3 milliarder kroner.Baggrunden for denne meget store nedskrivning kan du læse mere om her:Det tilskriver SE, at man oplever vigende indtægter på tv-markedet, og fremtidens prognose lover heller ikke lysere tider."Vi ser et fald i antallet af de store tv-pakker, og vi ser også, at de unge mennesker fravælger tv og kun har vores internetløsning," siger Niels Duedahl.Han er dog ikke opgivende:"Vores holdning er, at danskerne aldrig har brugt flere penge på indhold, når man tager streamingmarkedet med, og danskerne har aldrig brugt mere tid foran en glasskærm. Det er bare et andet forbrugsmønster, end vi så i gamle dage med flow-tv."Selv om man hos SE kan se, at selskabets milliardinvestering er udfordret af et marked i opbrud, så har man et plan klar for Stofa.Det drejer sig for det første om at øge sin volumen, hvilket man blandt andet har set med det planlagte køb af Boxer, der dog først skal godkendes af de relevante myndigheder.En godkendelse vil give Stofa omkring 280.000 ekstra kunder ombord, og det kan i følge direktøren sikre Stofa en stærkere position på markedet."Nøglen er skala og antal kunder for at få kosteffektivitet og de rigtige rettigheder," siger Niels Duedahl..Han understreger, at en øget volume ikke gør det alene."Vi tror på, at vi ved at blive mere relevante kan tilføre noget som Netflix ikke kan. Noget regionalt og relevant indhold for vores kunder med stærke serie - og filmarkiver på flere forskellige platforme," siger han.Det er dog ikke nogen hemmelighed, at det fremadrettet bliver en svær tid for Stofa, der kæmper med giganter som Netflix og HBO, når danskerne skal underholdes."Vi kan ikke lægge os til at dø. Vi er nødt til at videreudvikle virksomheden. Det har vi tænkt os at på prøve på. Vi siger ikke, at det bliver nemt," siger Niels Duedahl.