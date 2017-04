Ny bølge af ransomware-angreb netop nu: Sådan spotter du mails med 'Locky'

Billeder: Cisco/Talos.

Ransomwaren Locky er usædvanlig aktiv netop i disse dage, hvor der masse-udsendes mails med ransomwaren.

Annonce:



Annonce:

Åbner du PDF'en i den ondsindede mail, forsøger de kriminelle at få dig til at klikke "ok" til også at sætte gang i Word og dermed de indlejrede makroer.

Annonce:

Ransomwaren Locky var i det meste 2016 en konstant trussel, men da året lakkede mod enden, gik både Locky og botnettet Necurs, der står bag spammails med blandt andet Locky, i dvale.I det seneste stykke tid er både Necurs og Lucky dog i dén grad vendt tilbage, og der udsendes massive mængder spammails med Locky i øjeblikket.Det er derfor også vigtigt, at man er ekstra på vagt over for Locky i øjeblikket.Det skriver Ciscos sikkerhedsafdeling, Talos, i en orientering om Locky "Den 21. april opserverede Talos den første store Locky-kampagne fra Necurs i måneder.""Denne kampagne udnyttede teknikker, der hænger sammen med en nylig Dridex-kampagne, og distibueres i øjeblikket i meget stor volumen."Talos har blandt andet registret over 35.000 Locky-emails på ganske få timer.Det er en række forskellige mails, der er på spil, men hovedtemaet ser ud til at være 'betalinger' og 'kvitteringer'.Man kan dog blandt andet spotte de nye mails ved, at de ikke indeholder nogen body-tekst, men i stedet kun emne-tekst ('payment'" eller 'receipt') og en vedhæftet fil.Filnavnet på den vedhæftede fil ændrer sig løbende, men ofte begynder filnavnet med bogstavet P, hvilket efterfølges af tre til fem tal.Det er som udgangspunkt en PDF-fil, der er vedhæftet, men i nogle tilfælde leder denne PDF ofrene videre til en Word-fil med makroer."Disse Word-dokumenter anvender så makroer til at hente Locky og kryptere filer," skriver Talos.Det betyder også, at det er ofrene selv, der skal klikke 'ok' til Word og makroer - hvilket er en vigtig viden, hvis man ønsker at beskytte sig mod Locky."Dette kan være den første signifikante bølge af Locky-distribution i 2017," skriver Talos.Sikkerhedsfirmaet tilføjer, at Locky i 2017-udgaven er anderledes på grund af den nye angrebsmetode, hvor man forsøger at lokke brugerne til at klikke 'ok' i den vedhæftede PDF:"Det er en effektiv teknik til at slippe forbi sandbox-miljøer, der ikke tillader bruger-interaktion, og det kan øge sandsynligheden for, at det når frem til en slutbrugers indbakke."