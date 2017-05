TDC-forslag: Danmark skal øremærke 5G-milliarder til ambitiøse digitale planer

Staten henter milliarder af kroner, når der afholdes mobillicens-auktioner, og det vil give god mening at bruge de penge på digitale initiativer, mener TDC.

I den netop offentliggjorte rapport fra Digitalt Vækstpanel er der blandt de 33 anbefalinger til regeringen også forslag til, hvordan vi i Danmark kan få en bedre digital infrastruktur."Regeringen skal udarbejde en handlingsplan for udrulning af 5G og arbejde for, at der er tilstrækkelige frekvensressourcer til rådighed til 5G-formål," lyder det blandt andet fra Digitalt Vækstpanel."...så Danmark er blandt de førende lande til udrulning af 5G, ligesom Danmark var med 3G og 4G."Digitalt Vækstpanel anbefaler videre:"Ved de kommende frekvensauktioner over fx 900 MHz- eller 700 MHzfrekvensbåndene bør regeringen stille meget ambitiøse dækningskrav, uanset om det reducerer statens provenu fra auktionerne, og et evt. provenu bør øremærkes til at styrke den digitale infrastruktur."Hos landets største teleselskab, TDC Group, glæder man sig over de ambitiøse 2025-mål, men samtidig skriver Stig Pastwa, koncernfinansdirektør i TDC Group, i en kommentar til dagens udmeldinger:"5G vil kræve meget store investeringer i udbygningen af infrastruktur. Der er derfor behov for at der er særlig politisk fokus på at skabe de bedste rammer for disse investeringer, herunder fokus på at fjerne barrierer for udbygningen.""For eksempel er det helt rigtigt at indtænke balance mellem dækningskrav og frekvensauktioner, som vækstpanelet anbefaler.""Beslutningstagere bør undersøge nøje, hvilke omstændigheder som er medvirkende til, at investeringer i digital infrastruktur har været gradvist faldende siden 2008, og hvordan dette billede vendes med henblik på investeringer i 5G," lyder det videre fra TDC Group.Stig Pastwa og TDC Group har samtidig et meget konkret forslag til, hvordan man kan skaffe ekstra penge til digitaliseringstiltag.En kommende auktion over 5G-licenserne er nemlig på vej i Danmark, og den type auktioner plejer at indbringe staten et større milliardbeløb."Brug midlerne fra frekvensauktioner på digitaliseringstiltag," lyder det fra TDC Group."Pengene fra frekvensauktioner burde bruges på digitaliseringstiltag som f.eks. udrulning af velfærdsteknologi, IoT-projekter eller styrkelse af it-sikkerheden i kommunerne.""På den måde understøtter man fortsatte private, digitale investeringer samtidig med, at man foretager den nødvendige digitale udvikling af den offentlige sektor.TDC Group skriver i kommentaren, at staten siden begyndelsen af nullerne har modtaget omkring syv milliarder kroner fra teleselskaberne som provenu fra frekvensauktioner."Desværre bliver pengene ikke brugt på yderligere digitalisering, men indgår i stedet i statskassen på lige fod med diverse skatter og afgifter. Her kunne staten i stedet være med til at udfylde gab i digital infrastruktur og tilvejebringe "seed money" til fremtidig digital vækst."